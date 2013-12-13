美国个股：AIG洽谈将飞机租赁部门ILFC售予AerCap--报导

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透12月13日 - 据报导，美国国际集团(AIG) 正在洽谈将旗下喷射机租赁融资事业国际租赁金融公司(ILFC)卖给AerCap Holdings NV 。
荷兰AerCap为全球最大的独立飞机租赁公司。报导指出，AerCap可能与其他买家联手买下ILFC。
一组中资企业团队去年与AIG协议，将以42亿美元买下ILFC多数股权，彭博报导称，AIG尚未正式中止这项协议。
ILFC及AIG皆拒绝评论报导。
Airline Economics杂志稍早报导称，AerCap已经“非常接近”买下ILFC业务，根据交易协议，一些机龄较高的飞机将卖给其他租赁公司。
报导指出，这项交易将逆转AerCap与ILFC在2011年的出售案。2011年时，AerCap将旗下AeroTurbine飞机及引擎拆解业务以2.28亿美元卖给ILFC。
“我们听说这项交易已经非常接近敲定，如果敲定，AerCap将成为航空业的重要势力，”报导称。(完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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