路透调查：印度明年选后股市可望长红，料上涨13%至历史新高

路透班加罗尔12月12日 - 路透调查显示，印度股市明年在大选过后料将改写历史新高，吸引海外资金投入，尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)调整货币政策时料将让新兴市场面临困境。

调查结果预估明年股市表现将优于今年的上涨9%，但比起2012年的25%涨幅则是温和许多，当年外资大举买入244亿美元的印度股票。

21位分析师及经纪商在12月4-11日间参与本次调查，预估明年年中时印度主要股价指数将来到22,625点，年底前则将升至24,000点的历史新高，较周三收盘价21,171.41点上涨逾13%。

5月大选的不确定性已经促使许多投资人及企业延后决策，因为主要政党中尚未能看出有谁能拿下多数席次。

Aditya Birla Money研究主管Vivek Mahajan表示，印度股市将在选后上涨，“因预期经济活动改善、政策制定转佳、以及投资环境好转”。

不过2014年印度股市走势不太可能一帆风顺。

Starmine数据显示，下个会计年度中，印度股指30档成分股料见到获利下滑。其中六家为重型机械及电力业者，这些企业传统上仰赖政府政策、补贴及税务宽免。(完) (编译 张明钧; 审校 张荻)