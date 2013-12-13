路透调查：印度明年选后股市可望长红，料上涨13%至历史新高

标题新闻：叙利亚军方消息人士称，美国导弹袭击叙空军基地已造成“损失”--叙国有电视台新闻快讯
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路透班加罗尔12月12日 - 路透调查显示，印度股市明年在大选过后料将改写历史新高，吸引海外资金投入，尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)调整货币政策时料将让新兴市场面临困境。
调查结果预估明年股市表现将优于今年的上涨9%，但比起2012年的25%涨幅则是温和许多，当年外资大举买入244亿美元的印度股票。
21位分析师及经纪商在12月4-11日间参与本次调查，预估明年年中时印度主要股价指数将来到22,625点，年底前则将升至24,000点的历史新高，较周三收盘价21,171.41点上涨逾13%。
5月大选的不确定性已经促使许多投资人及企业延后决策，因为主要政党中尚未能看出有谁能拿下多数席次。
Aditya Birla Money研究主管Vivek Mahajan表示，印度股市将在选后上涨，“因预期经济活动改善、政策制定转佳、以及投资环境好转”。
不过2014年印度股市走势不太可能一帆风顺。
Starmine数据显示，下个会计年度中，印度股指30档成分股料见到获利下滑。其中六家为重型机械及电力业者，这些企业传统上仰赖政府政策、补贴及税务宽免。(完) (编译 张明钧; 审校 张荻)
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路透台北4月7日 - 台币兑美元周五早盘由升转贬，因稍早美国对叙利亚一处空军基地实施军事打击推高风险偏好，且外商银买汇，令台币贬至三周低位。
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。