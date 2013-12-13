路透基点：台湾宏全控股7,000万美元五年期融资案吸引八家银行参与--RLPC

路透香港12月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，台湾宏全控股有限公司7,000万美元五年期融资案已有八家银行参与。

这八家银行包括牵头行兼簿记行台湾银行（1,400万美元）和兆丰国际商业银行（1,400万美元）。

彰化银行（1,050万美元）、瑞穗银行（1,050万美元）、台湾银行（700万美元）和合作金库（700万美元）为簿记行。

新光商业银行（350万美元）和台湾企银（350万美元）也参与此次融资案。

签字日期为12月16日。

这笔无抵押贷款分为A部分2,800万美元定期贷款，用于再融资，以及B部分4,200万美元循环信贷，用作营运资金。

两部分利率均为较三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码120个基点，较先前的95个基点增加25个基点。

银行受邀参与本案。承贷1,000万美元或以上者，前端费为13个基点，享有簿记行头衔；承贷800-990万美元者，有10个基点的费用；承贷500-790万美元者，有5个基点的费用。

如果签约后两个月内没有动用，或者A部分首次动用额度后三个月内没有全额动用，将收取20个基点的承诺费。

母公司台湾宏全国际股份有限公司将担保70%的资金。

A部分分七期每半年等额偿还，有两年的宽限期。(完)