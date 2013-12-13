台湾债市：RP利率平稳，年底将届嗅不到紧张气氛

路透台北12月13日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五大致平稳，货币市场资金相当充裕，券源亦不多。年底将近，货币市场却尚嗅不到一丝紧张的气氛。

交易员表示，尽管美国联邦储备理事会数度提及宽松政策(QE)退场的规划，令中、长券的殖利率步步走高，但二年以下存续期的台债殖利率比起去年同期还见走低，目前在0.64-0.65%左右，这也可见市场的短钱多，无法消化。

他们认为，下周一(16日)或许会出现月中的例行性需求，令资金的进出较大，不过目前市场的现况来看，资金也不致紧俏，顶多是找钱多费些时间而已。

〞现在每天到期只有一、两笔，到单量很少，资金全都跨过月了，资金真的很松。〞一位票券商交易员称。

她并表示，今年年底短钱充斥的情况比先前更甚，预料年底的货币市场应该一点也不紧，可以顺利度过。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.58%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%。和上日大致相同。

大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；公司债RP利率年内主交投区在0.56-0.58%，跨年利率则在0.58-0.59%；与上日也大致相似。

交易人士认为，时序愈近年底，市场资金需求走高，仍值得密切注意资金的变化情势。

下周公司债发行总额约270.5亿台币，包括周一台中银行 30亿台币，周二鸿海 60亿，周三南亚塑胶 104亿台币、富邦金控 26.5亿台币，周四联邦银行 30亿台币、玉山银行15亿台币，及周五新光钢 5亿台币。