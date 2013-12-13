路透调查：澳洲股市2014年料涨逾10%，因澳元汇率下滑且利率处低位

* 澳洲S&P/ASX指数到2014年底料触及5,800点

* 2014年中料触及5,540点

* 澳元下滑和利率处在低位扶助股市，楼市复苏更添一臂之力

路透悉尼12月12日 - 路透调查显示，澳洲股市指标股指2014年料涨逾10%，受助于澳元走软和利率处在纪录低位推高企业获利。

路透过去一周走访的13位分析师预估中值显示，澳洲S&P/ASX 200指数 到明年底料触及5,800点，较周三收盘价上扬13.6%。

预估值介于4,900-6,300点，矿业股可能表现出众，繁荣的楼市料给予支撑。

“我们认为企业获利将上涨，因澳元走贬且国内经济升温，”瑞银策略师Dean Dusanic说。

澳元兑美元 年内跌幅高达13%，因澳洲央行将利率维持在纪录低位2.5%，并反复口头干预压低澳元。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能削减购债规模，或也将打压澳元，从而给股市带来更多提振。

对于权重矿业板块来讲，Wilson HTM的投资顾问Jonathan Fyfe说，2013年的亮点是铁矿石价格未受增产影响，依然维持韧性；加上澳元汇率下滑，这共同表明获利有上升空间。

“资源板块可能再次在一段时间里表现亮丽，特别是如果股东可获得的现金流增加的话，”Fyfe说。

预计澳洲股市到2014年中交投于5,540点，略低于10月28日所及的五年高点5,457.3。今年迄今该股指上涨约9%。

纪录低位的利率鼓舞住宅市场信心，澳洲主要城市房价上扬。“这是经济很重要的一个加分项，而市场总是提前行动，所以明年市场应该先行取得出色表现。”(完)