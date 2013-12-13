日本已公布经济指标--2013/12/13

标题新闻：叙利亚军方消息人士称，美国导弹袭击叙空军基地已造成“损失”--叙国有电视台新闻快讯
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 预估值 据 间 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.3% r +0.9% r 2月16日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y 11月 +0.6% +0.3% 12月26日 -- /y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y 10月 +0.9% +0.7% 12月26日 -- /y) 工业生产(m/m) 10月 +0.5% p +1.3% r 12月26日 -- 失业率 10月 4.0% @ 4.0% @ 12月26日 -- 贸易收支(亿日圆) 10月 逆差10,907 逆差9,321 12月17日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 10月 +0.9% +3.7% 12月26日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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路透台北4月7日 - 台币兑美元周五早盘由升转贬，因稍早美国对叙利亚一处空军基地实施军事打击推高风险偏好，且外商银买汇，令台币贬至三周低位。
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。