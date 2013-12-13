韩国已公布经济指标--2013/12/13

标题新闻：叙利亚军方消息人士称，美国导弹袭击叙空军基地已造成“损失”--叙国有电视台新闻快讯
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经济指标 时间 最新数 前月/前季数 下次公布时 预估 据 据 间 值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三 +1.1% @-r +1.1% @-r -- -- 季 消费者物价指数(CPI)(y/ 11月 +0.9% +0.7% 12月30日 -- y) 工业生产(m/m) 10月 +1.8% @-p -2.3% @-r 12月29日 -- 失业率 11月 2.9% @ 3.0% @ -- -- 贸易收支(亿美元) 11月 顺差48 p 顺差49 r 1月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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路透台北4月7日 - 台币兑美元周五早盘由升转贬，因稍早美国对叙利亚一处空军基地实施军事打击推高风险偏好，且外商银买汇，令台币贬至三周低位。
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。