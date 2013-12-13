《全球汇市》美元兑日圆升至五年最高，受关于美联储减债预期提振

澳新汇市：澳新货币兑日圆触四个多月低点，美国向叙利亚发动导弹袭击

路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。