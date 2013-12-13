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货币新闻 | 2013年 12月 13日 星期五 12:12 BJT

《全球汇市》美元兑日圆升至五年最高，受关于美联储减债预期提振

路透东京12月13日 - 美元兑日圆在周五亚洲盘中升至五年最高，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最快在下周开始削减大规模购债计划。

美元 最新上涨0.4%至103.79日圆，此前在EBS电子交易平台上冲高至2008年10月以来最高103.85。

周二和周三美联储将举行今年最后一次政策会议。(完)

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