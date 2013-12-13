《全球汇市》美元兑日圆升至五年最高，受关于美联储减债预期提振

全球金市：黄金触及五个月高点，此前美国对叙利亚发动军事打击
路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。
路透东京12月13日 - 美元兑日圆在周五亚洲盘中升至五年最高，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最快在下周开始削减大规模购债计划。
美元 最新上涨0.4%至103.79日圆，此前在EBS电子交易平台上冲高至2008年10月以来最高103.85。
周二和周三美联储将举行今年最后一次政策会议。(完)
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路透4月7日 - 黄金周五触及近五个月高位，受避险买盘推动涨逾1%，此前美国军队发射巡航导弹，打击叙利亚总统阿萨德(Bashar al-Assad)部队控制的一空军基地。
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路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。