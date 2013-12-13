中国货币市场：回购利率持续下探，关注财政投放节奏中长期预期谨慎

路透北京12月13日 - 中国银行间市场周五早盘一个月以内质押式回购利率 多持续下探。市场人士表示，财政资金在陆续投放，备付资金渐增，年内资金供给尚可；同业存单发行象征意义大于实际意义，机构更关注财政投放节奏，中长期流动性预期仍谨慎。

“资金总体还行，主要出年内到期的，七天供给最多，”华东地区一银行交易员称，“财政感觉放了不少钱，我们最近来了不少钱，都是金库的。”

东北一银行交易员亦表示，从本周初开始，其所在机构拆借状态由前期的常规拆入转为少量拆出，因存款基础有所改善。

上述华东交易员进一步表示，预期年末有巨额财政资金投放助益流动性，关心其投放节奏；然春节期间也存大量流通中现金需求，故也不敢太乐观。至于同业存单的发行，也就是“实验性质，走走流程。”

欲浏览近两日同业存单发行情况，可点选 。

三个月期上海银行间同业拆放利率(shibor) 今日小涨1.28个基点(bp)，报在5.3350%。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.4441 3.4615 -1.74

七天 4.3073 4.3077 -0.04

14天 4.4179 4.5207 -10.28

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.3600 4.2450 +11.50

七天 4.5050 4.9700 -46.50

14天 4.8000 4.9600 -16.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.4600 3.5000 -4.00

七天 4.3200 4.3100 +1.00

14天 4.4300 4.5500 -12.00

Shibor

其中:隔夜 3.4321 3.4600 -2.79

七天 4.3000 4.3050 -0.50

三个月 5.3350 5.3222 +1.28