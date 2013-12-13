中国汇市：人民币即期早盘微幅走低，但出口强劲仍带来较大结汇压力

* 人民币即期早盘微幅走低

* 隔夜美元指数走强后中间价开低

* 出口强劲仍带来较大结汇压力

路透北京12月13日 - 人民币兑美元即期 周五早盘微幅走低，但不及隔夜美元指数走强后中间价开低幅度。交易员指近期出口强劲仍带来较大结汇压力，但年底前升值空间也已有限。

上海一股份行交易员表示，今天客盘美元卖盘很强，目前看可能还是半年底出口比较强劲，造成整个市场结汇盘压力比较大。不过时至年底，整个市场环境波动也不会太大。

“感觉到年底还会还会小幅升值100-200个点子，但也不会太多。”他认为，最近离岸市场CNH走贬并低于在岸价格，也对即期进一步升值形成牵制。

北京时间12:15，人民币兑美元即期报6.0719元，上日收报6.0711元。今日人民币兑美元中间价 为6.1148元，上日中间价为6.1115元。

工商银行 浙江省分行国际业务部外汇主管应军在接受路透专访时表示，随着外需改善和内部经济结构转型升级，人民币明年仍会面临较大的升值压力，国际收支也还会呈现经常项目和资本项目“双顺差”格局。

新华社周四刊出的财经观察指出，近期人民币兑美元汇率中间价持续走高，最近一周连续刷新汇改以来新高，年内升值幅度已达2.76%。分析人士称，这说明人民币汇率逐渐由市场无形之手决定。而从市场供需角度看人民币汇价未来仍有小幅升值需求。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1320/70，上日尾盘为6.1290。

北京时间12:16，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0744/74元，上一交易日尾盘报6.0742元。