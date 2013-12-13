台湾股市：微幅收高终结连三日跌势，审慎观望下周美联储会议

日盛投顾协理钟国忠表示，本周台股盘中虽两度创下逾两年四个月高点，但都属于假性突破，指数并没有真正越过11月1日的8,476.63点，使得该点位反而成为上档压力区。随着时序即将进入年底，外资为休长假而调节部位的卖压也将陆续出笼，近期台股顶多只能维持弱势盘整。