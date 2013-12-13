台湾股市：微幅收高终结连三日跌势，审慎观望下周美联储会议

标题新闻：叙利亚军方消息人士称，美国导弹袭击叙空军基地已造成“损失”--叙国有电视台新闻快讯
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北12月13日 - 台湾加权股价指数 周五小幅收高，终结此前连续三日跌势。虽然市场仍高度谨慎看待美联储(FED)下周会议是否会宣布缩减刺激政策，但因避险卖盘已获得宣泄，因此今日略为反弹。
大盘加权股价指数收报8,376.94点，涨幅0.19%；台股今日成交量 初值为709.43亿台币，上日修正后为672.54亿。
日盛投顾协理钟国忠表示，本周台股盘中虽两度创下逾两年四个月高点，但都属于假性突破，指数并没有真正越过11月1日的8,476.63点，使得该点位反而成为上档压力区。随着时序即将进入年底，外资为休长假而调节部位的卖压也将陆续出笼，近期台股顶多只能维持弱势盘整。
“不过月线与季线已在8,310点向上交叉，所以应该不会大幅下跌。”他说。
钟国忠并认为，下周三12月台指期货 要结算，此前盘势会略为偏多，不排除大盘在年底前会企图守稳在8,300点大关。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北4月7日 - 台币兑美元周五早盘由升转贬，因稍早美国对叙利亚一处空军基地实施军事打击推高风险偏好，且外商银买汇，令台币贬至三周低位。
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。