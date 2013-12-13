中港个股：中信银行拟将今年不良资产核销额增至52亿，称化解压力大

路透北京12月13日 - 中国股份制商业银行--中信银行 公告称，为加大不良资产处置力度，完成年末资产质量控制目标，该行拟将今年不良资产核销额度由20亿元人民币增至52亿元。

公告表示，2012年以来，受经济下行影响，整体银行业不良贷款额和不良率均出现明显升高，中信银行不良贷款余额亦从今年初118.6亿元增加到10月底的169.9亿元，清收化解压力较大。

“充分利用现有财税政策，通过呆账核销降低表内不良额，已成为银行业处置不良贷款的重要手段之一。”中信银行称。

该行表示，通过核销可有效改善银行资产质量，树立银行品牌形象；另外，利用现有财税政策及时核销不良贷款，可抵扣当年纳税额增加净利润，在效益方面也维护了股东利益。

公告并称，经测算，将不良贷款核销额度由20亿元增加到52亿元，不会影响该行实现 2013年总体经营目标。此方案尚需提请股东大会审议批准。