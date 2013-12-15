主要国家经济指标预测--12月16日****

亚洲橡胶：TOCOM期胶挫跌逾4%，受累于上海期胶跌势
“上海期胶一直在为亚洲橡胶价格设定基调，”日本大宗商品市场研究公司Commodity Intelligence总裁Masayo Kondo称。
路透12月16日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月15日(日) 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第四季 正15 正12 大型非制造业景气判断指数 正19 正14 小型制造业景气判断指数 负7 负9 小型非制造业景气判断指数 正1 负1 大型企业资本支出 +5.5% +5.1% 小型企业资本支出 +4.7% -0.7% 12月16日(一) 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 49.1 48.4 Markit服务业PMI 49.0 48.0 Markit综合PMI -- 48.0 0828 德国Markit制造业PMI 12月初值 53.0 52.7 Markit服务业PMI 55.5 55.7 Markit综合PMI -- 55.4 0858 欧元区Markit制造业PMI 12月初值 51.9 51.6 Markit服务业PMI 51.5 51.2 Markit综合PMI 51.9 51.7 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差4.72 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差7.94 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差131 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 12月 4.75 -2.21 1330 美国劳动生产率 第三季修正值 +2.8% +1.9% 单位劳工成本 -1.3% -0.6% 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 55.0 54.7 1400 美国整体资本净流动(亿美元) 10月 -- 净流出1,068 1415 美国工业生产(较前月) 11月 +0.5% -0.1% 产能利用率 78.4% 78.1% 制造业产出 +0.4% +0.3% 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上月) 11月 -- -0.4% (较上年同期) -- -1.4% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 12月13日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0200 新西兰公债外资持有比例 11月 63.5% -- 0430 日本工业产出修正值 10月 +1.0% -- 0430 日本产能利用指数(较上月) 10月 +1.2% -- 0700 德国趸售物价(较前月) 11月 -0.2% -- (较上年同期) -2.2% -- 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 11月 -0.1% -- (较上年同期) -0.4% -- 1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 持平 -- (较上年同期) -0.8% -- 1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.1% 持平 (较上年同期) +0.7% +0.8% 核心PPI(较前月) 11月 +0.1% +0.1% 1530 美国ECRI经济领先指标 12月6日当周 131.4 -- (完)
“上海期胶一直在为亚洲橡胶价格设定基调，”日本大宗商品市场研究公司Commodity Intelligence总裁Masayo Kondo称。
新华社报导，中美两国元首在美国的会唔深入、友好，双方高度评价中美关系取得的历史性进展，同意在新起点上推动中美关系取得更大发展，更好惠及两国人民和各国人民。
路透台北4月7日 - 在缺乏明显紧缩因素，且台湾央行维持适度宽松环境下，资调人士认为，外资若未大 举汇出，市场资金仍将相当宽裕，4月提存期短票利率中值料落在0.36-0.39%。 路透周五访谈六家金融机构，包含三家票券公司、三家银行；大区间则在0.34-0.40%。 4月提存期宽松因素有：央行定存单到期共约4兆(万亿)8,408.3亿台币；公债到期还本与付息合计达57.51 875亿台币；国库券还本付息共900亿台币。 紧缩因素方面，4月提存期有央行发行一年期定存单、两年期定存单，金额各为1,600亿台币、300亿台币 ；财政部发行106/5期五年期公债，金额暂订250亿台币。 以下是货币市场人士观点整理： --市场普遍预期4月因缺乏明显紧缩因素影响，且两大龙头银行均供应市场资金，在季底效应本就不明显 ，央行又维持适度宽松环境下，4月短票利率料维持偏低水准。 --美联储释出年底将开始缩减资产负债表讯息，但应是中