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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 07:20 BJT

****主要国家经济指标预测--12月16日****

路透12月16日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    
    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段    预估值       前值  
    12月15日(日)
    2350  日本央行短观大型制造业景气判断指数                第四季        正15      正12
                      大型非制造业景气判断指数                            正19      正14
                      小型制造业景气判断指数                              负7       负9
                      小型非制造业景气判断指数                            正1       负1
                      大型企业资本支出                                   +5.5%     +5.1%
                      小型企业资本支出                                   +4.7%     -0.7%
   
    12月16日(一)
    0758  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)             12月初值        49.1      48.4
              Markit服务业PMI                                             49.0      48.0
              Markit综合PMI                                               --        48.0
    0828  德国Markit制造业PMI                             12月初值        53.0      52.7
              Markit服务业PMI                                             55.5      55.7
              Markit综合PMI                                               --        55.4
    0858  欧元区Markit制造业PMI                           12月初值        51.9      51.6
                Markit服务业PMI                                           51.5      51.2
                Markit综合PMI                                             51.9      51.7
    0900  意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                        10月        --    顺差4.72
                  全球贸易收支(亿欧元)                                    --    顺差7.94
    1000  欧元区贸易收支(亿欧元)                              10月        --     顺差131
    1330  美国纽约联邦储备银行制造业指数                      12月        4.75     -2.21
    1330  美国劳动生产率                              第三季修正值       +2.8%     +1.9%
              单位劳工成本                                               -1.3%     -0.6%
    1358  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)             12月初值        55.0      54.7
    1400  美国整体资本净流动(亿美元)                          10月        --  净流出1,068
    1415  美国工业生产(较前月)                                11月       +0.5%     -0.1%
              产能利用率                                                 78.4%     78.1%
              制造业产出                                                 +0.4%     +0.3%  
    2100  韩国生产者物价指数(PPI)(较上月)                     11月        --       -0.4%
                                (较上年同期)                              --       -1.4%

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：  
    12月13日(五)
    GMT时间  经济指标/活动                                公布时段      现值      预估值    
    0200  新西兰公债外资持有比例                              11月       63.5%      --   
    0430  日本工业产出修正值                                  10月       +1.0%      -- 
    0430  日本产能利用指数(较上月)                            10月       +1.2%      -- 
    0700  德国趸售物价(较前月)                                11月       -0.2%      --
                    (较上年同期)                                         -2.2%      --  
    0815  瑞士生产者/进口物价(较前月)                         11月       -0.1%      --
                          (较上年同期)                                   -0.4%      -- 
    1000  欧元区就业人口(较前季)                            第三季        持平      -- 
                    (较上年同期)                                         -0.8%      -- 
    1330  美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                     11月       -0.1%     持平 
                              (较上年同期)                               +0.7%     +0.8% 
                          核心PPI(较前月)                     11月       +0.1%     +0.1% 
    1530  美国ECRI经济领先指标                         12月6日当周       131.4      -- (完)
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