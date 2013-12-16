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货币新闻 | 2013年 12月 16日 星期一 09:45 BJT

中国数据：12月制造业PMI初值降至50.5，为三个月低位--汇丰

路透北京12月16日 - 汇丰(HSBC)周一公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，12月初值数据降至50.5，为今年9月以来的低位。

Markit提供的新闻稿并显示，12月制造业新订单分项指数初值微升至51.8，为九个月来高点。上月终值为51.7。

是次PMI预览数据样本采集期较早，为12月5-12日之间。终值定于1月2日发布。

PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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