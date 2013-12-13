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亚洲 | 2013年 12月 13日 星期五 14:22 BJT

韩国汇市：韩元终止七日连升收低，因美联储缩减刺激预期支撑美元

路透首尔12月13日 - 韩国韩元 周五下跌，终止此前七日连升走势，因投资者押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)最快可能下周就开始缩减刺激举措，支撑美元。

韩元兑美元 在本地市场收报1,052.6，周四收盘报1,051.0。

韩元兑美元本周收高0.5%，为连续第五周升势且创10月中以来最大单周升幅。(完)

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