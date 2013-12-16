《路透简报》--上周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的上周(12月9日-13日)中国重要财经新闻标题：

**经济/政策** --市场聚焦明年中国GDP(国内生产总值)增长目标到底是7%还是7.5%？有不少于四位来自政府或政府旗下智库的专家们给出一致的目标：中国明年GDP增幅目标仍会维持在7.5%左右，与2013年保持一致。 --综述：中国改进地方官员考核，不再“以GDP论英雄”，昭示着新政府改革转型、更注重增长效益的决心。而把政府债务列为考核重要指标，给地方债务戴上“紧箍咒”，无疑将加速经济去杠杆化进程，推动利率中枢水平回落，激发实体经济的活力。 --焦点：中国11月工业和投资增速略有回落但基本在市场预期之中，宏观经济平稳放缓趋势更加明确。而零售销售创下年内高位表明终端需求依然强劲，为经济平稳运行奠定良好基础。

--焦点：中国11月通胀水平脱离上月触及的年内高点，主要受食品价格略微下降以及翘尾因素减弱推动。明年物价虽有一定上涨压力，但分析师预计整体仍将温和可控，为推进改革营造空间，货币政策料保持适度偏紧。 --焦点：中国11月出口同比增速远超预期，并带动当月贸易顺差创下近五年高点。这固然和欧美圣诞新年假期购物季需求旺盛有一定关系，但业内人士也担心，年初贸易“虚增”的情形恐卷土重来。

--焦点：中国11月社会融资规模在非标准化债权资产助力下意外反弹，月末广义货币供应量(M2)增速仍居于14%以上高位。分析人士认为，货币政策年内应仍会坚持中性偏紧基调，在灵活调控整体流动性同时，央行更多政策笔墨会落在推进利率和汇率市场化方面。

--中国财政部公布，11月全国财政收入同比增长15.9%，前11月全国财政收入增速继续稳步回升。中央财政收入回升更为明显，预计有望完成全年增长7%的预算目标。

--中国中央经济工作会议将全面部署2014年经济工作，生态文明建设无疑是重头戏。中国证券报发表社评文章称，生态文明必将成为未来十年的投资主线，明年可能开征环境税。 --中国商务部部长高虎城预计，2015年社会消费品零售总额可达30万亿元，“十二五”年均增长14%左右目标有望实现。

--中国正在采取多种措施应对老龄化社会的到来，包括渐进式延迟退休年龄政策。人力资源和社会保障部副部长胡晓义表示，相关的改革方案都在研究中，目前尚无定论。并提到明年高校毕业生数量庞大，就业压力较大。 ========================================================================== **金融/证券/保险** --中国首批同业存单在岁末终于面世。市场人士指出，首批同业存单发行行政指导色彩较浓，象征意义大于实质意义，未来仍有待发行人和投资人的进一步培育。不同机构信用利差在收益中有所体现；农业银行 选择市场化招标方式发行结果不错，未来有望被进一步推广采用。 焦点 洞察

--焦点：人民币汇率改革的巨幕在2013年末缓缓被拉起。中国正在为实现其逐步退出外汇市场常态式干预的承诺付出努力。

--中国人民银行货币政策司副司长姚余栋撰文称，降低政府杠杆率是个全球性难题。应从之前国际主流的需求管理方式，更自觉、更积极地转向供给方面的改革创新，防止对需求管理过度依赖，在保持较快增长中逐步去杠杆。

--中国人民银行副行长潘功胜表示，未来应充分发挥金融监管协调部际联席会议制度功能，重点加强货币政策与金融监管政策、交叉性金融产品和跨市场金融创新的协调。并把货币信贷和流动性管理等总量调节与强化宏观审慎管理相结合，进一步完善差别准备金动态调整机制。 --中国人民银行货币政策二司司长李波称，随着人民币跨境使用规模的逐步扩大以及中国金融市场的进一步开放，人民币作为计价货币具有一定的前景，中国应发展离岸人民币市场，鼓励境外机构开发人民币计价的投融资金融产品。

--在赊账贸易中广为运用的保理业务因为存在变相贷款融资隐患而被监管层规范，中国银监会公布《商业银行保理业务管理暂行办法》并公开征求意见，除要求真实交易背景外，还要求商业银行授信管理、全流程控制。 --市场讯号：人民币兑美元汇率 近日冲关夺隘连创历史新高，预示着中国外汇政策将更倾向储备“数量控制”，松绑“价格防线”，进而开启资本项目进一步开放及汇率更自由波动的大幕。

--中国证券报报导称，全国人大财经委员会副主任吴晓灵近日称，期货法已列入本届人大立法规划，期货法应确立以功能监管为核心的期货及衍生品市场监管体制，对属于同等法律关系的活动要接受统一监管。

--上海证券报周五报导，中国银监会近期下发通知，明确要求社区支行、小微支行设立应履行相关行政审批程序，实行持牌经营；而未取得金融许可证的，应转为自助银行或终止营业。这是监管层首度就发展迅速的社区银行出台统一的规范性要求。

--中国证券报报导称，正在酝酿推出的创业板再融资管理办法核心思路是推进再融资市场化，由市场决定公司再融资额度和价格。 --中国城市商业银行--上海银行称，西班牙桑坦德银行 将成为该行的战略投资者，未来将加快转型发展与上市步伐。 ========================================================================== **行业/公司**

--中国证券报报导称，在国资监管体制改革方面，国务院国有资产监督管理委员会下一步可能建立三类国有资本管理平台，即产业投资公司、国资投资控股公司、国资运营公司，数量在几家至十几家，明年将启动一至两家投资控股公司试点。

--独家新闻：消息人士透露，PSA标致雪铁龙 的董事会通过一项与中国东风汽车 结盟的计划。根据该计划，东风汽车和法国政府将以标致当前股价折价40%的价格买入大量股权，但仍为少数股权股东。

--中国家电生产商--海尔电器 获得阿里巴巴集团战略性投资以合作拓展国内大件物流服务网络。

--中国招商银行 137亿元人民币天量大宗交易背后的买家终于浮出水面。该行公告称，安邦财产保险股份有限日前增持招行11.33亿股，令其持股首次达到并超过招行总股本的5%。这是国内大型股份制银行近年来极为罕见地在单日被巨额资金举牌。

--中国11月粗钢日产量为202.9万吨，较10月下降3.3%，且创下2013年以来最低，因环保压力和市场环境不佳令钢厂开工率下降，其中中小型钢厂的减产力度或超过大型企业。

--中国汽车工业协会公布数据称，11月份国内汽车销量同比增长14.4%至204.39万辆。作为全球最大汽车市场的中国今年表现不俗，1-11月汽车累计销量同比增长13.5%。

--中国最大的上市钢企--宝钢股份 上调明年1月主要钢材售价，涨幅大多在50元人民币/吨。