重温稿-路透调查：日本11月贸易逆差料接近纪录高位，因日圆走软推升能源进口额

* 日本11月贸易逆差预计为1.3万亿日圆，接近纪录高位

* 日圆走软推升石油和液化天然气进口额

* 出口料增长，因外需持坚

* 贸易数据将于12月17日2350GMT公布

路透东京12月13日 - 路透调查显示，日本11月贸易逆差料接近纪录高位，凸显日圆疲弱严重推升了进口矿物燃料的成本。

11月出口料将持续以稳健步伐扩张，显示外需从今年稍早的低迷状态反弹。

但不断扩大的贸易逆差可能将成为日本决策者的心病，他们此前认为日圆走软对日本经济利大于弊，因日圆走疲使日本商品在海外更加便宜。

“日圆走软对用于发电的石油和液化天然气(LNG)成本造成影响，”农林中金总合研究所分析师称，“这将导致连续第17个月录得贸易逆差。”

路透对26位分析师进行了调查，他们的预估中值显示，日本11月贸易逆差料将达到1.3兆(万亿)日圆(合126亿美元)，为1月创下1.6兆日圆纪录以来的最大贸易逆差。

日本财务省将于12月17日2350GMT公布这一数据。

11月进口料较上年同期增加21.4%，与10月同比增幅26.2%相比有所放缓，但仍引人担忧。日本进口更多能源，以弥补关闭全部核电站导致的能源损失。

调查显示，日本11月出口料较上年同期上升17.9%，略低于10月的同比升幅18.6%，但仍显示出口正以健康速度增长。

净出口疲弱是7-9月日本经济增长放慢的最大原因。日本的亚洲贸易伙伴成长步履蹒跚。

分析师预计迈向新年后，日本经济增长将加速，但很多分析师警告称，日本的经济增长将必须更为依赖内需，因为净出口可能维持疲弱。

日本首相安倍晋三一年前承诺重振停滞不前的经济，撼动金融市场。安倍的政策已经推动消费者支出回升。

日本央行的大规模量化宽松举措亦助推日圆兑美元今年下滑16%，至五年最低。

但是，安倍在刺激资本支出和薪资增长方面并不那么成功，很多分析师认为这是终结通缩的两个必要因素。(完)