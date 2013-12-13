中国票据市场：转贴利率下探，部分信贷额度多余机构购入票据资产

路透北京12月13日 - 中国票据市场转贴利率本周下探。市场人士表示，年内资金供应充足，资金利率节节下探；部分机构选择购入票据资产以用足信贷额度，供不应求，然交投并不活络。

市场人士并表示，中长期流动性预期仍偏谨慎，会更加注意期限错配风险；不过，还是倾向于配置长久期票据资产。

“这周从周三起转贴利率就下行了，资金宽松一些，有些行资产规模不足，也会出来收一些票，票源少，供不应求的，”华东地区一银行资深票据交易员称。

他提供的数据显示，上周五六个月期票据转贴年利率在7.5%左右，本周前两个交易日维持在该水平，之后有所回落，当前基本在7.3%左右。

华南地区一银行交易员印证了这种情况。他表示，当前其所在机构受困于个体资金和额度的限制，交易不多。不过从目前的情况来看，信贷额度使用未见得充足，后期有望浮现一些买票需求。近两个月传统季节性收敛流动性的因素多，期限错配会更谨慎一些。

上述华东交易员则预计，源自机构补充资产的需求未见得很多，年内转贴利率或在7.0%-7.3%区间波动。

华南交易员则进一步展望称，明年中国可能继续处于去杠杆的进程中，至少在上半年，资金价格料仍将处在相对高位，票据资产收益亦将水涨船高。

周内银行间市场主要质押式回购利率 持续下探。市场人士表示，财政资金在陆续投放，备付资金渐增，年内资金供给尚可；同业存单发行象征意义大于实际意义，机构更关注财政投放节奏，中长期流动性预期仍谨慎。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 7.0467/6.9112 7.1340/6.9963 7.2031/7.0390

上周五 6.9210/6.7840 7.0950/6.9463 7.2120/7.0412

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变动 +12.57bp/+12.72bp +3.90bp/+5.00bp -0.89bp/-0.22bp

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为6.8808%，上周五为6.6720%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。