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亚洲 | 2013年 12月 13日 星期五 16:31 BJT

更新版 1-新债招标：农发行三期固息增发债定位偏低，资金宽裕机构积极配置

* 农发行年内最后一轮新债获机构热捧

* 资金宽裕，利率债配置价值显现

* 三期债投标倍数均高达四倍左右 (新增更多评论和背景)

路透上海12月13日 - 中国农业发展银行周五午后三期固息增发债招标获追捧，定位低于预期。业内人士指出，此应为农发行年内最后一轮新债，目前场内资金较宽，利率债配置价值显现，机构遂积极介入。三期债均录得四倍左右较高的投标倍数。

“目前看(资金)应该比较平稳，今年这个收益其实还可以，所以才有这么高倍数，应该是各家机构都给了支持。”北京一大型商业银行交易员称。

华东一商业银行交易员也表示，“毕竟是农发最后一期债，机构投标热情挺高的，大中小型机构都有参与。”

华南一券商交易员则提到，今日一级也有部分受二级行情带动，最近两个工作日，现券行情偏暖，买盘踊跃，“(农发债)这个收益率配置盘可以拿。”

今日三期债首发及增发结果如下：

三年(33期) 五年(34期) 七年(22期)

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票面利率 5.37% 5.43% 4.86%

12/13增发(中标收益率) 5.4724% 5.4854% 5.5764%

12/13增发投标倍数 4.29倍 4.45倍 3.88倍

今日三期增发债的定位均刷新年内高点，市场此前对三期债的预测均值分别为5.51%、5.56%和5.63%。

中国银行间市场周五早盘一个月以内质押式回购利率 CNREPO=CFXS 多持续下探。市场人士表示，财政资金在陆续投放，备付资金渐增，年内资金供给尚可。

二级市场上，周五早盘现券收益率一路走低，之后小幅反弹。市场人士表示，现券交投整体延续了上日回暖行情，在市场买气支撑下，部分券种收益率一度跌幅明显；但中央经济会议闭幕在即，不少机构交投情绪变化较大，心态不稳，亦加剧了市场波动。

以下为具体条款：

第35期 第36期 第37期

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招标金额 至多50亿元 至多50亿元 至多50亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息

(2013年第33期增发) (2013年第34期增发) (2013年第22期增发)

缴款日/起息日 12月18日/12月10日 12月19日/12月11日 12月20日/9月26日

发行期 12月16日-12月18日 12月16日-12月19日 12月16日-12月20日

上市日 12月24日 12月25日 12月26日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.10% 0.15%

--------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽/黄凯)
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