《技术分析》中国股市沪综指短中线仍处震荡格局

作者 曾祥进

路透北京12月13日 - 中国股市沪综指 本周高位窄幅震荡后下落，盘中再破2,200点并下试年线（2,187）。技术面显示，大盘迟迟难以放量加剧了观望盘的不耐烦情绪，导致卖压开始上升，令股指有重返中长期下跌通道的趋向，但多空在2,200点附近的相持局面尚未有效打破，在2,150-2,170区间未有效击穿之前，多头仍有自救机会，短线整体仍不脱震荡格局。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/wyn45v)

沪综指上周冲高至前次高点区域后，本周初转入窄幅震荡，但成交金额迅速回到千亿元之下，显示大盘上涨动能匮乏，受盘久必跌的市场惯性思维左右，后半周连续下落，短期均线支撑尽失，下档年线位置则再度发挥支撑；另外，多头此前反复固守的2,170点亦仍有支撑作用。

日线技术指标显示，KDJ（随机指标）此前的持续顶背离和高位死叉最终配合股指下跌，目前仍偏弱发展，MACD（指数平滑移动平均线）本周亦死叉下行，信号向淡，沪指并跌破了BOLL（布林通道）中轨，同时该通道出现明显收敛，预示短期内多空仍有一搏。

目前沪指的主要压力位仍处于上方的2,250点一线，下档支持则为年线2,187点附近，另外，IPO重启宣布后首个交易日大幅震荡的低点2,170点的技术支撑意义亦很关键。整体看，沪指仍处于震荡格局，若上述支撑点位失守，下方（2,135-2,143）处的跳空缺口将是下一轮下跌的基本目标，且股指将重新回到中长期下跌通道内，后市则趋淡。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/zyn45v)

周K线显示，沪指在前期头部区域受阻，本周出现较大跌幅，但尚未有效跌破5周均线，且均线系统的多头排列仍维持，此技术形态有助于多方情绪，并增强股指在2,200点下方的支撑力度。

技术指标方面，周KDJ中K值出现回落，但尚未与J值死叉，MACD仍保持上行趋势，布林通道中轨和上轨分别位于2,150和2,270点附近，显示股指若不有效突破该区间，中线则仍将维持震荡格局。