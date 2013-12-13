更新版 1-中国货币市场：主要回购利率波动不大，关注财政投放节奏中长期预期谨慎

(新增成交量并更新收盘报价)
路透北京/上海12月13日 - 中国银行间市场周五隔夜和七天期等主要回购利率 波动不大。市场人士称，财政资金陆续投放，备付资金渐增，年内资金供给尚可；同业存单发行象征意义大于实际意义，机构更关注财政投放节奏，中长期流动性预期仍谨慎。
“资金总体还行，主要出年内到期的，七天供给最多，”华东地区一银行交易员称，“财政感觉放了不少钱，我们最近来了不少钱，都是金库的。”
东北一银行交易员亦表示，从本周初开始，其所在机构拆借状态由前期的常规拆入转为少量拆出，因存款基础有所改善。
上述华东交易员进一步表示，预期年末有巨额财政资金投放助益流动性，关心其投放节奏；然春节期间也存大量流通中现金需求，故也不敢太乐观。至于同业存单的发行，也就是“实验性质，走走流程。”
欲浏览近两日同业存单发行情况，可点选 。
三个月期上海银行间同业拆放利率(shibor) 今日小涨1.28个基点(bp)，报在5.3350%。
近期银行间市场质押式回购成交持续平稳。今日金额为5,844.60亿元，较上日的5,778.42亿元微增；其中隔夜品种成交4,583.28亿元，上日为4,135.01亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:50 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.4438 3.4615 -1.77 4,583.28
七天 4.3089 4.3077 +0.12 740.61
14天 4.4213 4.5207 -9.94 224.79
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.6150 4.2450 -63.00 2,693.38
七天 4.2000 4.9700 -77.00 379.56
14天 4.2500 4.9600 -71.00 23.97
回购定盘利率
其中:隔夜 3.4600 3.5000 -4.00 --
七天 4.3200 4.3100 +1.00 --
14天 4.4300 4.5500 -12.00 --
Shibor
其中:隔夜 3.4321 3.4600 -2.79 --
七天 4.3000 4.3050 -0.50 --
三个月 5.3350 5.3222 +1.28 --
------------------------------------------------------------------------(完)
(发稿 曹巍浩/李宏薇; 审校 张喜良)