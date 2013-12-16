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亚洲 | 2013年 12月 16日 星期一 15:51 BJT

表格：外资及陆资在台股卖超23.32亿台币，连续第三日卖超

路透台北12月16日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超23.32亿台币，连续第三日卖超，三日来共卖超42.99亿台币；上交易日为卖超10.13亿台币。

三大法人今日合计卖超29.84亿台币，上交易日修正后为卖超8.46亿台币。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

12/16 -23.32 -7.40 +0.88 -29.84

12/13 -10.13 +3.47 -1.80r -8.46r

12/12 -9.55 -6.14 +0.93r -14.75r

12/11 +51.52r -11.06 -0.41r +40.05r

12/10 +52.95 -3.05 -8.12r +41.79r

12/9 +86.56 -1.99 -5.91r +78.66r

12/6 -3.93r -0.20 -6.07r -10.20r

12/5 -18.11 -10.52 -4.91r -33.54r

12/4 +34.40 +5.43 -9.27r +30.57r

12/3 +17.73r +4.39 -6.59r +15.53r

12/2 +35.61r +1.38 -0.70r +36.29r

本月累计 +213.73 -25.68 -41.97 +146.08

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

11月 -211.95 +43.53 -15.95r -184.37r

10月 +746.18r +10.09 -49.61r +706.66r

9月 +1,209.95r -25.27r -59.71r +1,124.96r

8月 -457.29 -69.42r +7.64r -519.06r

7月 +823.77 +161.48r -24.52r +960.73r

6月 -1,174.99r -116.68r -100.31r -1,391.98r

5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r

4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 董永年)
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