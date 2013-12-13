《中国信用市场观察》国债期货风险对冲功能初显

作者 徐永

路透上海12月13日 - 中国五年期国债期货首份主力合约TF1312周五结束最后交易日。虽然实际交割量不大，但考虑初期投资者参与结构及持有现券规模受限，国债期货成绩单已属难得，套期保值的风险对冲功能初显。

今日TF1312合约成交清淡，未平仓合约达到401手，算上之前已提前交割的70手，意味着有471手合约最终实际交割，涉及金额超过4亿元人民币。

由于实际交割而非平仓的量越大，说明机构期现对冲的实际需求越大，期货套期保值而非投机的功能就越高。如果说本周四前交割量只有70手，市场人士还颇多失望，但最后一个交易日几无平仓，则多少有点超出预期。

国债期货启动以来，截至11月的累计成交额为2,485亿元，算上本月截至今日的成交额，亦不足3,000亿元，如果比较股指期货同期10万亿规模的月成交额，国债期货几乎可以忽略不计。

但考虑参与的投资者持有现券规模较少，以及中国金融机构的衍生工具运用一直未成熟的现状，近3,000亿累计成交，及4亿的交割成绩，其实也不太差。

截至11月底，券商持有国债的规模仅100亿元，个人投资者只有2.87亿元，包括理财账户在内的基金类虽然持有国债达到1,104亿元，但其中基金公司占比预期只有1/3左右，且只有少量专户可以参与，大量公募基金并未实际开展国债期货。

另外，以2006年正式推出的利率互换交易来看，首年成交的名义本金额仅为355.7亿元，近三年虽然突破了2万亿元，但与每年几十万亿的现券成交量相比，比例也不大。以2012年的现券成交金额来看，运用利率互换对冲的比例不到3%。

而从收益率来看，国债期货60多个交易日的跌幅虽然超过4%，但从绝对正收益的角度而言，即每日方向均看对的理想情况下，回报将超过300%，这亦说明国债期货无论是从套期保值，还是投资收益率回报看，都是不错的选择标的。

对比国债期货和五年国债现货的走势，也呈现了比较好的一致性，在部分新债招标的关键时刻，期货还表现了一定的领先性。

欲浏览五年期国债期货合约与同期限现券走势图，请点选：link.reuters.com/rep45v

尽管国债期货首份合约已平稳下市，但亦有诸多经验可以总结。以目前约3,000手的总持仓量来看，只有471手进入实际交割，不考虑移仓中的套保成份，说明套保比例只有15%左右，投机的力量仍然十分强大。

这从12月以来日间波动率明显加大即可得到印证，且初期的投资者仅集中在少数玩家。据市场人士透露，此次周五进入交割的合约，有380手来自同一家券商系期货公司。

国债期货适时引入银行、保险等机构很有必要，这不仅在于其是国债期货市场的稳定器，在债券波动率加大的情况下，其利率债的风险敞口本身，也迫切需要更多对冲工具。

此外还有国债期货品种本身期限及品种丰富的问题。据了解，中金所未来有可能推出10年期国债期货合约，并有可能在明年就先行启动10年期合约的仿真交易。

而针对投资者反映较多的持仓限制和保证金比例问题，特别是前者，未来也有调整的可能。

一个不利的因素是，中金所在顺利推出国债期货后，由于上交所拟推出个股期权，中金所拟推出股指期权，期权类产品的交易所竞争可能会影响已有国债期货创新的推进程度。