中国债市：利率互换先小跌后上行，待中央经济工作会议明确政策方向

路透上海12月13日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五先小跌后上行，长端升幅稍大；中央经济工作会议即将结束，市场对于会议可能调整当前宏观经济政策的预期较浓，不确定性亦令IRS近两日波幅较大。
交易员认为，短期资金面进一步转好，暂抑制了IRS的上行空间，不过对于中长期资金的谨慎预期仍未消，而中央经济工作会议将明确明年的政策方向，如果货币政策看不到放松空间，IRS也难有下行动力。
“上午还是比较平稳的，有点跌，下午刚刚就涨上来了，五年到4.92%了。这两天波动太大，谣言满天飞，一会儿一个，看不懂了。”上海一券商交易员称。
她谈到，市场对于未来的货币政策存在分歧，加剧了短期的市场波动，而IRS的走向有待于中央经济工作会议公报揭晓答案，“等着看今晚的新闻吧。”
一年一度的中央经济工作会议已于本周二开幕，但具体闭幕日期并未对外公布，会议将对明年的宏观经济政策定调，部署工作任务。
银行间市场一个月以内质押式回购利率 周五多持续下探。市场人士表示，财政资金在陆续投放，备付资金渐增，年内资金供给尚可；同业存单发行象征意义大于实际意义，机构更关注财政投放节奏，中长期流动性预期仍谨慎。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.7373/4.8533 4.6703/4.7480 4.7487/4.8280 4.8363/4.9260 4.8356/5.0522
上日 4.7484/4.8484 4.7075/4.7800 4.7775/4.8588 4.8450/4.9300 4.8495/5.0828
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变动 -0.0111/+0.0049 -0.0372/-0.0320 -0.0288/-0.0308 -0.0087/-0.0040 -0.0139/-0.0306
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年11月人民币IRS成交的名义本金总额为2,657亿元，较10月的1,693.69亿元增近六成。(完)
(发稿 边竞；审校 黄凯)