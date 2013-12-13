路透伦敦12月13日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：欧元昨天形成空头吞噬烛型，挑战站上1.3800美元再度失利后，可能已经构成一个短线顶部。10月高点1.3830仍是一个重要阻力位，更上方则有由历史高位1.6040拉出的长期趋势线切入位1.3935。欧元跌势可望在1.3620寻获支撑。唯有跌落1.3480，才有理由相信会进一步跌向上周低位1.3400，更下方目标在1.3300。
美元/日圆：在攻克103.40双重顶，在103.75上方创下波段新高后，看来将进军105.70水准，这是由2007年高位124.30到75.30这段跌势的61.8%回档位。周二的偏空日线烛型已经没有什么意义，因为美元已经升破103.40。触顶回落的可能支撑位仍在101.60，若跌落此处，则下看99.80。
欧元/英镑：本周突破0.8400英镑水位，使后市有可能升向0.8470/90区域及0.8770高位拉出的趋势阻力位。欧元必须跌破0.8370英镑，才有可能跌向0.8170，在欧元触及近期低位0.8250后，0.8370形成初步阻力。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3762 1.3754 +0.06 +4.30 1.3194
美元/日圆 103.55 103.36 +0.18 +19.38 86.74
欧元/日圆 142.49 142.14 +0.25 +24.50 114.45
美元/瑞郎 0.8884 0.8891 -0.08 -2.96 0.9155
英镑/美元 1.6338 1.6348 -0.06 +0.54 1.6251
美元/加元 1.0639 1.0638 +0.01 +7.24 0.9921
澳元/美元 0.8940 0.8933 +0.08 -13.98 1.0393
新西兰元/美元 0.8243 0.8245 -0.02 -0.48 0.8283
欧元/瑞郎 1.2229 1.2226 +0.02 +1.28 1.2075
欧元/英镑 0.8423 0.8417 +0.07 +3.81 0.8114
欧元/瑞典克朗 9.0950 9.0711 +0.26 +6.03 8.5777
美元/挪威克朗 6.1921 6.1940 -0.03 +11.31 5.5630
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 蔡美珍；审校 白云)