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债券 | 2013年 12月 13日 星期五 17:07 BJT

欧元债市：德债收益率位于本周区间高端，市场观望FED会议

“(预算协议)排除了美联储缩减刺激政策的一个障碍，不过我们认为，美联储仍然不会急于采取行动。”荷兰合作银行资深市场分析师Elwin de Groot说，并补充称他们仍维持美联储将在3月行动的预估。

“尽管失业率一直在下降，但就业市场上的未充分就业现象依然很严重，另外通胀率也在下跌，而非上涨--所以这表明，美联储依然有时间做出决定。”

10年期德国公债收益率 持稳在1.85%，上周五曾触及七周高点1.89%。两年期德债收益率 亦持平于0.23%，距离上日所及的三个月高位0.242%不远。

最近短期德债收益率跟随货币市场利率走升，因银行向欧洲央行偿还危机期间提供的长期贷款，让年底本就紧张的流动性雪上加霜。

其他欧元区国家公债基本持稳。

10年期意大利公债收益率 和西班牙公债收益率 均持平于4.11%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
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