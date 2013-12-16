离岸人民币：台湾银行业11月底人民币存款1,551.23亿元，月增25.86%

日本股市：早盘触及四个月新低，汽车和科技股下跌
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路透台北12月16日 - 台湾央行周一表示，至今年11月底止，台湾银行业累计人民币存款 达1,551.23亿元，较上月大幅成长约25.86%。
台湾央行行务委员宋秋来表示，11月存款增速加快受惠企业与民众对人民币理财的规划及升值预期。
宋秋来并指出，11月汇款总额增加较快，主因电子公司如和硕 及鸿海 等的三角贸易汇入款，以及国泰人寿、中国人寿的海外股权投资及长期债券部位获利了结，以人民币形式汇入。
此外，宋秋来也指出台湾DBU(外汇指定银行)的人民币存款结构，已从初期的以个人为主，转变为以企业为主，当前企业存款约占总存款的六成，其他四成则为个人。
与香港10月底人民币存款 7,816亿元相较，台湾人民币存款约达香港的19.85%，上月为16.88%。
11月底台湾外汇指定银行(DBU)人民币存款快速增至1,172.85亿元，以海外法人为主要存款来源的国际金融业务分行(OBU)人民币存款则稳定成长至378.38亿元。
尽管其他业务稳定成长，但11月台湾的人民币放款业务仍不见起色，增加十分有限。
台湾央行稍早发布的10月外汇交易显示，美元/人民币仍位居第三货币交易的首位，其交易占所有币别交易量13.9%，路透换算约当842.72亿美元。
台湾人民币存款/放款趋势图请见 r.reuters.com/zew45v
以下为台湾人民币相关数据：(单位：亿元)
时间 总存款量 DBU存款 OBU存款 贴现/放款余额 汇款总额 美元/人民币交易
(亿美元)
11月 1,551.23 1,172.85 378.38 108.52 592.17 --
10月 1,232.47 885.04 347.43 95.24 495.87 842.72
9月 986.59 662.80 323.79 90.29 369.75 881.82
8月 851.41 544.51 306.90 81.80 396.38 774.02
7月 768.59 465.64 302.95 79.61 673.16 743.94
6月 711.98 408.34 303.64 74.19 375.21 718.86
5月 662.85 344.17 318.68 66.90 428.41 1,027.03
4月 568.79 265.29 303.50 63.63 240.67 588.72
3月 482.99 185.04 297.95 66.77 245.41 640.77
2月 390.11 96.30 293.81 66.21 173.07 334.07
注1：贴现及放款余额、汇款总额、跨境贸易结算总额均含DBU及OBU数据
注2：贴现及放款余额含进出口押汇、贴现、应收帐款融资、短中长期放款及担保放款、放款转列之催收款项
资料来源：台湾央行(完)
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(记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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