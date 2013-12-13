《全球汇市》美元、欧元和瑞郎兑日圆均触及多年高点

“这是受到日本银行业者为全球利差交易进行融资的推动，与此同时瑞士银行业正在缩减资产负债表规模，减少对海外资产的曝险，”摩根士丹利分析师在报告中写道。
欧元走升，由于银行业者偿还从欧洲央行获得的贷款，推动两年期互换利率升至一个月高点。通常流动性在年底前会趋紧，因为银行此时多不愿彼此拆借资金。
欧元摆脱了近期一些糟糕经济数据，特别是法国经济数据的影响，自夏季以来走升，令不少分析师感到意外。
今年以来推高欧元的另外一个因素是欧洲银行业者将海外资金汇回，以便在欧洲央行资产质量审查前增强自身资金实力。
澳元跌至三个多月低点，此前澳洲央行总裁史蒂文斯称，他希望看到澳元汇率走低，以提振贸易相关的经济部门表现。
澳元兑美元 随后回升至0.8945美元，日内上涨0.1%。
纽约 当日 今年来 2012年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3751 1.3754 -0.02 +4.22 1.3194
美元/日圆 103.50 103.36 +0.14 +19.32 86.74
欧元/日圆 142.33 142.14 +0.13 +24.36 114.45
美元/瑞郎 0.8888 0.8891 -0.03 -2.92 0.9155
英镑/美元 1.6337 1.6348 -0.07 +0.53 1.6251
美元/加元 1.0647 1.0638 +0.08 +7.32 0.9921
澳元/美元 0.8942 0.8933 +0.10 -13.96 1.0393
新西兰元/美元 0.8245 0.8245 +0.00 -0.46 0.8283
欧元/瑞郎 1.2223 1.2226 -0.02 +1.23 1.2075
欧元/英镑 0.8415 0.8417 -0.02 +3.71 0.8114
欧元/瑞典克朗 9.0651 9.0711 -0.07 +5.68 8.5777
美元/挪威克朗 6.1854 6.1940 -0.14 +11.19 5.5630
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 徐文焰；审校 白云)