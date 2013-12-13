版本:
中国
债券 | 2013年 12月 13日 星期五 17:46 BJT

标题新闻：西班牙7-9月债务与国内生产总值(GDP)之比升至93.4%，政府设定的年底目标为94.2%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐