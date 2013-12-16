重温稿--台湾货币市场：年内资金充裕令短率持稳低位，下周跨年拆款利率可能稍升

* 年内资金充裕令短率持稳低位

* 两年期存单得标利率符合预期

* 下周央行存单到期量偏多

* 短票发票量略增、买气热络

记者 詹静宜

路透台北12月13日 - 台湾银行间短率周五持稳低位。货币市场人士认为，时序步入月中，市场年内资金充裕，短率依旧续处低位，下周三起两周天期的拆款将遇跨年资金调度的问题，目前仅有少数金融机构提供跨年拆款资金，惟报价利率较高，料下周跨年天期拆款短率可能因此微幅走扬。

银行间资金调拨人士指出，下周央行存单到期金额高达1.7兆(万亿)台币，而央行本周已增发存单，料下周央行可能为调整存单落点而减发存单，将垫高银行间年内资金水位，下周年内拆款利率仍可望持于当前低位，只不过跨年天期拆款利率稍有微幅上行压力。

台湾央行周五宣布，连续第五个月标售的100亿台币两年期存单，加权平均得标利率为0.72%，符合市场预期，较上月标售的同天期存单0.756%走低3.6个基点。

“现在短钱多，都短天期拆入再续，都蛮好拆的!”一位拆入方民营银行资调人士称。

资调人士表示，由于拆款成交以一至两周天期居多，下周三起的两周拆款将面临跨年的问题，目前多数银行仍考量年报风险适足率(BIS)计算而不愿开放承作跨年拆款，仅有少数金融机构提供跨年拆款资金，不过有几家大型银行表态下周不排除开高跨年拆款利率报价、少量承接。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，微低于上日的0.387%。今日区间在0.295-0.415%，区间高位较上日走扬1.5个基点；一周拆款利率收在0.380-0.430%，上日则收报0.380-0.420%。

**发票量例行性增多**

短票市场方面，一大型票券商指出，周五发票量例行性增多，银行端买票需求热络，有越来越多银行可接受跨农历天期的短票，银行端在短票资金配置较不受到跨年资金调度的影响，短票成交利率仍大致维持在既有低位区间。

展望下周，票券商普遍认为，上半周发票量仍偏清淡，下半周才会例行性增温，以目前短票端资金情势来看，下周短票利率仍将守稳低位，不过仍须视实际跨年资金供需状况而定。

今日票券商与银行间今年年内短票利率主要成交在0.60%，与上日同，跨年天期的交投落在0.61-0.62%，其中20天期依旧成交在0.61%，30天期则成交在0.61-0.62%，区间低位略较上日微跌，跨过农历年的较长天期短票成交仍以0.62-0.63%为主，其中60天期、90天期各自成交在0.62%、0.63%。

台湾央行周五公布，今日共发行891.35亿台币存单，相较存单到期719.35亿台币，存单发行余额增172亿。本周央行存单发行余额净增515.5亿台币，连续第二周净增。

下周央行存单到期总额为1兆(万亿)7,184.50亿台币，落点分别为周一6,462亿、周二4,200亿、周三1,704.5亿、周四3,941亿及周五877亿。下周紧缩因素有周一央行发行两年期存单，金额100亿台币。

拆款中心 资料显示，周五超额准备为35亿台币，累计至周日超额准备为14亿，加计前期1%的超额准备为817亿台币。

**RP利率大致平稳**

债券市场附买回(RP)成交利率周五大致平稳，货币市场资金相当充裕，券源亦不多。年底将近，货币市场却尚嗅不到一丝紧张的气氛。

交易员表示，尽管美国联邦储备理事会数度提及宽松政策(QE)退场的规划，令中、长券的殖利率步步走高，但二年以下存续期的台债殖利率比起去年同期还见走低，目前在0.64-0.65%左右，这也可见市场的短钱多，无法消化。

他们认为，下周一(16日)或许会出现月中的例行性需求，令资金的进出较大，不过目前市场的现况来看，资金也不致紧俏，顶多是找钱多费些时间而已。

〞现在每天到期只有一、两笔，到单量很少，资金全都跨过月了，资金真的很松。〞一位票券商交易员称。

她并表示，今年年底短钱充斥的情况比先前更甚，预料年底的货币市场应该一点也不紧，可以顺利度过。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.58%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-0.68%。和上日大致相同。

大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；公司债RP利率年内主交投区在0.56-0.58%，跨年利率则在0.58-0.59%；与上日也大致相似。

交易人士认为，时序愈近年底，市场资金需求走高，仍值得密切注意资金的变化情势。

下周公司债发行总额约270.5亿台币，包括周一台中银行 30亿台币，周二鸿海 60亿，周三南亚塑胶 104亿台币、富邦金控 26.5亿台币，周四联邦银行 30亿台币、玉山银行15亿台币，及周五新光钢 5亿台币。