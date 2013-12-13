更新版 1-中国经济：中央经济会议定调明年稳中求进，地方债务问题更受重视

(新增分析师评论和细节)

* 坚持稳中求进经济总基调，保持宏观政策连续性和稳定性

* 继续实施积极财政政策和稳健货币政策

* 防控地方债务风险被放在更重要位置

* 推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革

* 着力为推进改革创造平稳经济环境

路透北京12月13日 - 备受关注的中国中央经济工作会议周五在北京闭幕，会议提出要坚持稳中求进的总基调，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，暗示明年政策面不会有大的起伏，着力要为推进改革创造一个平稳的经济环境。

而化解地方债务问题被放在更重要位置，则说明地方政府债务形势严峻。业内人士预期，未来会通过严控债务规模，盘活政府资产，协同推进预算管理改革等，“多管齐下”化解风险。

“稳中求进的政策基调不变，保持积极财政和稳健货币政策搭配，意味着明年政策调控与今年基本一致，政策面不会有大的起伏，着力点在落实三中全会的改革方面，”民生证券首席经济学家邱晓华评价称。

他认为，保持合理经济增速表明新一届政府不追求过高的经济增长率，但也要保持合理的增速，GDP(国内生产总值)增速的下限至少不能突破7%，2014年的目标预计仍会在7.5%左右。

中央经济工作会议表示，2014年改革任务重大而艰巨，将坚持稳中求进的经济总基调，保持宏观政策连续性和稳定性，继续实施积极财政政策和稳健货币政策；保持货币信贷和社会融资规模合理增长，推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。

国际金融论坛城镇化研究中心主任易鹏则指出，会议把地方债务风险放在了更重要的位置，从这个角度来看也说明债务的情况还是有些挑战，所以要控制债务风险，要和预算改革结合一起来推进。

“着力防控债务风险。要把控制和化解地方政府性债务风险作为经济工作的重要任务，”中央经济工作会议称，“加强源头规范，把地方政府性债务分门别类纳入全口径预算管理，严格政府举债程序。明确责任落实，省区市政府要对本地区地方政府性债务负责任。”

而中共中央中组部日前发布《关于改进地方党政领导班子和领导干部政绩考核工作的通知》已经指出，不能仅仅把地区生产总值(GDP)及增长率作为政绩评价的主要指标，并要求加强对政府债务状况的考核，把政府负债作为政绩考核的重要指标。

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩称，以前还没有那么重点地谈地方债务问题，这说明中央是要重视和面对这个问题。和政府资产联系起来，给解决地方债务问题提供合理的渠道，这个风险应该不至于最终爆发。

他认为，汇率方面明年扩大波幅应该是确定的事情，今年就要推没有推成；而利率方面推出存款保险制度更有可能，但要更进一步实现存款利率市场化，还是有些操之过急。

中央经济工作会议还提出，要切实保障国家粮食安全，大力调整产业结构，坚定不移化解产能过剩，积极推进区域协调发展，继续深入实施区域发展总体战略。