新闻稿：中国将坚持稳中求进总基调，保持经济合理增长--中央经济会议

路透北京12月13日 - 以下为中国广播网刊登的2013年中央经济工作会议新闻稿全文：
中央经济工作会议12月10日至13日在北京举行。会议指出，中国经济运行存在下行压力，2014年改革任务重大而艰巨；将坚持稳中求进的经济总基调，保持宏观政策连续性和稳定性；2014年将实施积极的财政政策和稳健的货币政策，解决地方政府债务问题，推进利率汇率市场化改革；中国将坚持稳中求进的经济总基调，保持宏观政策连续性和稳定性。
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平，中共中央政治局常委李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽出席会议。
习近平在会上发表重要讲话，分析当前国内外经济形势，总结2013年经济工作，提出2014年经济工作的总体要求和主要任务。李克强在讲话中阐述了明年宏观经济政策取向，对明年经济工作作出具体部署，并做了总结讲话。
会议指出，今年以来，在极为错综复杂的形势下，我们贯彻落实党的十八大精神，加强党对经济工作的指导，坚持稳中求进工作总基调，按照宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的思路，扎实做好各方面工作，经济社会发展稳中求进、稳中求好，实现了良好开局。
会议强调，在肯定形势稳中有进、稳中向好的同时，我们也要清醒认识到，经济运行存在下行压力，部分行业产能过剩问题严重，结构性就业矛盾突出，生态环境恶化、食品药品质量堪忧、社会治安状况不佳等突出问题仍没有缓解。
会议认为，明年世界经济仍将延续缓慢复苏态势，但也存在不稳定不确定因素，新的增长动力源尚不明朗，大国货币政策、贸易投资格局、大宗商品价格的变化方向都存在不确定性。
会议强调，2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年，改革任务重大而艰巨。明年进入到“十二五”规划第四年，对全面完成“十二五”规划至关重要。做好明年经济工作的总体要求是，全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，把改革创新贯穿于经济社会发展各个领域各个环节，保持宏观经济政策连续性和稳定性，着力激发市场活力，加快转方式调结构，加强基本公共服务体系建设，着力改善民生，切实提高经济发展质量和效益，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。
会议指出，做好明年经济工作，最核心的是要坚持稳中求进、改革创新。要稳扎稳打，步步为营，统筹稳增长、调结构、促改革，巩固稳中向好的发展态势，促进经济社稳定，为全面深化改革创造条件。同时，要积极推动全面深化改革，坚持问题导向，勇于突破创新，以改革促发展、促转方式调结构、促民生改善。
会议强调，做好明年经济工作，要全面认识持续健康发展和生产总值增长的关系，抓住机遇保持国内生产总值合理增长、推进经济结构调整，努力实现经济发展质量和效益得到提高又不会带来后遗症的速度。
会议指出，做好明年经济工作，必须继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。进一步完善调整财政支出结构，厉行节约，提高资金使用效率，完善结构性减税政策，扩大营改增试点行业。保持货币信贷及社会融资规模合理增长，改善和优化融资结构和信贷结构，提高直接融资比重，推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，增强金融运行效率和服务实体经济能力。用改革的精神、思路、办法来改善宏观调控，寓改革于调控之中。努力释放有效需求，充分发挥消费的基础作用、投资的关键作用、出口的支撑作用。
会议提出了明年经济工作的主要任务。
一、切实保障国家粮食安全。必须实施以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略。要依靠自己保口粮，集中国内资源保重点，做到谷物基本自给、口粮绝对安全。更加注重农产品质量和食品安全，转变农业发展方式，抓好粮食安全保障能力建设。
二、大力调整产业结构。要着力抓好化解产能过剩和实施创新驱动发展。坚定不移化解产能过剩，不折不扣执行好中央化解产能过剩的决策部署。大力发展战略性新兴产业，加快发展各类服务业，推进传统产业优化升级。创造环境，使企业真正成为创新主体。政府要做好加强知识产权保护、完善促进企业创新的税收政策等工作。
三、着力防控债务风险。要把控制和化解地方政府性债务风险作为经济工作的重要任务。加强源头规范，把地方政府性债务分门别类纳入全口径预算管理，严格政府举债程序。明确责任落实，省区市政府要对本地区地方政府性债务负责任。强化教育和考核，从思想上纠正不正确的政绩导向。
四、积极促进区域协调发展。要继续深入实施区域发展总体战略，完善并创新区域政策，重视跨区域、次区域规划。坚定不移实施主体功能区制度，扎扎实实打好扶贫攻坚战。
五、着力做好保障和改善民生工作。要继续按照守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论的思路，切实做好改善民生各项工作。把做好就业工作摆到突出位置，重点抓好高校毕业生就业和化解产能过剩中出现的下岗再就业工作。努力解决好住房问题，加大廉租住房、公共租赁住房等保障性住房建设和供给，做好棚户区改造。加大环境治理和保护生态的工作力度、投资力度、政策力度。
六、不断提高对外开放水平。要保持传统出口优势，创造新的比较优势和竞争优势，扩大国内转方式调结构所需设备和技术等进口。加快推进自贸区谈判，稳步推进投资协定谈判。营造稳定、透明、公平的投资环境，切实保护投资者的合法权益。加强对走出去的宏观指导和服务，简化对外投资审批程序。推进丝绸之路经济带建设，建设21世纪海上丝绸之路。
会议强调，必须加强党对全面深化改革的领导。党的十八届三中全会作出的决定，是我们党在新的时代条件下全面深化改革的总部署、总动员，完成决定确定的改革任务时间紧迫。要加强学习、吃透精神，推动全党全社会把思想和行动统一到全会精神和中央要求上来。要把握大局、扎实推进，坚持胆子要大、步子要稳。要注重实效、取信于民，做到言必信、行必果，让老百姓得到实实在在的好处，让全社会感受到市场环境、创业条件、干部作风在一天天好转。要区分情况、分类推进，对方向明、见效快的改革，属于地方和部门可以授权操作的改革，明年和近期就可以加快推进；对涉及面广、需要中央决策的改革，要加快研究提出改革方案，制定具体改革策略；对认识还不深入、但又必须推进的改革，要大胆探索、试点先行；对全会提出的一些需要推进的制度性建设，需要修改完善法律的也要加快研究、尽快启动。党中央已决定成立中央全面深化改革领导小组，在中共中央政治局、中央政治局常委会领导下工作。各地区各部门都要指定一个机构负责改革工作，主要领导同志要亲自抓。
会议要求，全党全国各族人民要紧密团结在以习近平同志为总书记的党中央周围，团结一心、扎实工作，认真落实这次会议的各项部署，为推动经济社会持续健康发展而共同奋斗。中共中央政治局委员、中央书记处书记、国务委员、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长等出席会议。（完）
(整理 李然; 审校 张喜良)