新闻稿：中国将坚持稳中求进总基调，保持经济合理增长--中央经济会议

路透北京12月13日 - 以下为中国广播网刊登的2013年中央经济工作会议新闻稿全文：

中央经济工作会议12月10日至13日在北京举行。会议指出，中国经济运行存在下行压力，2014年改革任务重大而艰巨；将坚持稳中求进的经济总基调，保持宏观政策连续性和稳定性；2014年将实施积极的财政政策和稳健的货币政策，解决地方政府债务问题，推进利率汇率市场化改革；中国将坚持稳中求进的经济总基调，保持宏观政策连续性和稳定性。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平，中共中央政治局常委李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽出席会议。

习近平在会上发表重要讲话，分析当前国内外经济形势，总结2013年经济工作，提出2014年经济工作的总体要求和主要任务。李克强在讲话中阐述了明年宏观经济政策取向，对明年经济工作作出具体部署，并做了总结讲话。

会议指出，今年以来，在极为错综复杂的形势下，我们贯彻落实党的十八大精神，加强党对经济工作的指导，坚持稳中求进工作总基调，按照宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的思路，扎实做好各方面工作，经济社会发展稳中求进、稳中求好，实现了良好开局。

会议强调，在肯定形势稳中有进、稳中向好的同时，我们也要清醒认识到，经济运行存在下行压力，部分行业产能过剩问题严重，结构性就业矛盾突出，生态环境恶化、食品药品质量堪忧、社会治安状况不佳等突出问题仍没有缓解。

会议认为，明年世界经济仍将延续缓慢复苏态势，但也存在不稳定不确定因素，新的增长动力源尚不明朗，大国货币政策、贸易投资格局、大宗商品价格的变化方向都存在不确定性。

会议强调，2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年，改革任务重大而艰巨。明年进入到“十二五”规划第四年，对全面完成“十二五”规划至关重要。做好明年经济工作的总体要求是，全面贯彻落实党的十八大和十八届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，把改革创新贯穿于经济社会发展各个领域各个环节，保持宏观经济政策连续性和稳定性，着力激发市场活力，加快转方式调结构，加强基本公共服务体系建设，着力改善民生，切实提高经济发展质量和效益，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

会议指出，做好明年经济工作，最核心的是要坚持稳中求进、改革创新。要稳扎稳打，步步为营，统筹稳增长、调结构、促改革，巩固稳中向好的发展态势，促进经济社稳定，为全面深化改革创造条件。同时，要积极推动全面深化改革，坚持问题导向，勇于突破创新，以改革促发展、促转方式调结构、促民生改善。

会议强调，做好明年经济工作，要全面认识持续健康发展和生产总值增长的关系，抓住机遇保持国内生产总值合理增长、推进经济结构调整，努力实现经济发展质量和效益得到提高又不会带来后遗症的速度。

会议指出，做好明年经济工作，必须继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。进一步完善调整财政支出结构，厉行节约，提高资金使用效率，完善结构性减税政策，扩大营改增试点行业。保持货币信贷及社会融资规模合理增长，改善和优化融资结构和信贷结构，提高直接融资比重，推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，增强金融运行效率和服务实体经济能力。用改革的精神、思路、办法来改善宏观调控，寓改革于调控之中。努力释放有效需求，充分发挥消费的基础作用、投资的关键作用、出口的支撑作用。

会议提出了明年经济工作的主要任务。

一、切实保障国家粮食安全。必须实施以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑的国家粮食安全战略。要依靠自己保口粮，集中国内资源保重点，做到谷物基本自给、口粮绝对安全。更加注重农产品质量和食品安全，转变农业发展方式，抓好粮食安全保障能力建设。

二、大力调整产业结构。要着力抓好化解产能过剩和实施创新驱动发展。坚定不移化解产能过剩，不折不扣执行好中央化解产能过剩的决策部署。大力发展战略性新兴产业，加快发展各类服务业，推进传统产业优化升级。创造环境，使企业真正成为创新主体。政府要做好加强知识产权保护、完善促进企业创新的税收政策等工作。

三、着力防控债务风险。要把控制和化解地方政府性债务风险作为经济工作的重要任务。加强源头规范，把地方政府性债务分门别类纳入全口径预算管理，严格政府举债程序。明确责任落实，省区市政府要对本地区地方政府性债务负责任。强化教育和考核，从思想上纠正不正确的政绩导向。

四、积极促进区域协调发展。要继续深入实施区域发展总体战略，完善并创新区域政策，重视跨区域、次区域规划。坚定不移实施主体功能区制度，扎扎实实打好扶贫攻坚战。

五、着力做好保障和改善民生工作。要继续按照守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论的思路，切实做好改善民生各项工作。把做好就业工作摆到突出位置，重点抓好高校毕业生就业和化解产能过剩中出现的下岗再就业工作。努力解决好住房问题，加大廉租住房、公共租赁住房等保障性住房建设和供给，做好棚户区改造。加大环境治理和保护生态的工作力度、投资力度、政策力度。

六、不断提高对外开放水平。要保持传统出口优势，创造新的比较优势和竞争优势，扩大国内转方式调结构所需设备和技术等进口。加快推进自贸区谈判，稳步推进投资协定谈判。营造稳定、透明、公平的投资环境，切实保护投资者的合法权益。加强对走出去的宏观指导和服务，简化对外投资审批程序。推进丝绸之路经济带建设，建设21世纪海上丝绸之路。

会议强调，必须加强党对全面深化改革的领导。党的十八届三中全会作出的决定，是我们党在新的时代条件下全面深化改革的总部署、总动员，完成决定确定的改革任务时间紧迫。要加强学习、吃透精神，推动全党全社会把思想和行动统一到全会精神和中央要求上来。要把握大局、扎实推进，坚持胆子要大、步子要稳。要注重实效、取信于民，做到言必信、行必果，让老百姓得到实实在在的好处，让全社会感受到市场环境、创业条件、干部作风在一天天好转。要区分情况、分类推进，对方向明、见效快的改革，属于地方和部门可以授权操作的改革，明年和近期就可以加快推进；对涉及面广、需要中央决策的改革，要加快研究提出改革方案，制定具体改革策略；对认识还不深入、但又必须推进的改革，要大胆探索、试点先行；对全会提出的一些需要推进的制度性建设，需要修改完善法律的也要加快研究、尽快启动。党中央已决定成立中央全面深化改革领导小组，在中共中央政治局、中央政治局常委会领导下工作。各地区各部门都要指定一个机构负责改革工作，主要领导同志要亲自抓。