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市场报道 | 2013年 12月 13日 星期五 22:42 BJT

美国热股：微软计划将高通COO列为执行长候选人，两家股价涨跌互现

路透12月13日 - 彭博新闻周四报导指出，微软 正将高通 营运长(COO)Steve Mollenkopf列为新任执行长考虑人选之一；微软寻找执行长接班人已有四个月时间，目前已进入最后阶段。

微软周五盘初下跌0.62%，报36.99美元；高通微涨0.55%，报73.13美元。(完)
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