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市场报道 | 2013年 12月 13日 星期五 22:40 BJT

美国热股：Adobe Systems大涨近10%，之前公布旗下软件订购客户数量环比上升22%

路透12月13日 - Adobe Systems 预计当前季度业绩将低于分析师预估，但公布软件Creative Cloud订购客户数量较前季度跳涨22%。

Adobe Systems周五盘初大涨9.71%，报59.21美元。(完)
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