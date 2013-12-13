标题新闻：加拿大第三季家庭债务/收入之比升至163.7%的纪录高位，第二季为163.1%

美国经济：美联储资产负债规模可能仅会缩减至2.8万亿美元--纽约联储
路透纽约4月6日 - 纽约联邦储备银行周四在一份预测中说，美国联邦储备理事会(美联储/FED)所持4.5万亿(兆)美元债券的缩减幅度可能不像之前预计的那么大，到2021年底可能“正常化”至2.8万亿美元左右。
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路透纽约4月6日 - 纽约联邦储备银行周四在一份预测中说，美国联邦储备理事会(美联储/FED)所持4.5万亿(兆)美元债券的缩减幅度可能不像之前预计的那么大，到2021年底可能“正常化”至2.8万亿美元左右。
路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国重庆市上午招标的五年和七年期一般地方债，中标利率为3.46%和3.61%，较投标区间下限分别上浮37bp和39bp(基点)，投标倍数为2.09倍和2.00倍。 稍后11:00重庆还将有两期专项地方债结束招标，期限亦为五年和七年。 上述重庆一般债中，60亿元为新增债券，40亿元为置换债券；专项债中140亿元为新增债券，40亿元为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 40 4月7日上午9:20-10:00 4月10日 7年 60
路透上海4月7日 - 中国股市沪综指周四收升0.33%。沪深证交所融资融券余额当日增加 11.2亿元人民币；两市两融余额为9,286.4亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/6 5,430.7 3,855.7 9,286.4 11.2 3,281.00 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 52.9 3,270.31 3/31 5,393.3 3,829.0 9,222.3 -77.