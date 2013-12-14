中国证券：沪深证交所发布新股申购办法，网上申购市值门槛1万元

* 新股网上申购市值门槛为1万元

* 加强首日价格监控，抑制新股炒作

* 取消换手率盘中临时停牌指标

* 760家在审企业要补年报

路透上海12月14日 - 中国新股IPO(首次公开发行)即将重启，相关配套细则亦密集出台。上海和深圳证券交易所周五晚间分别发布网上市值申购及网下发行实施办法，其中规定，投资者参与网上申购市值门槛为1万元人民币，已参与网下发行的账户不得再网上申购新股。

根据相关办法，沪深交易所将根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度。投资者持有多个证券账户，或同一证券账户多处托管的，其市值合并计算。投资者相关证券账户市值为其T-2日（申购日前两个交易日）日终持有的市值。

其中上交所规定，每1万元市值可申购一个申购单位，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高不得超过当次网上初始发行股数的千分之一，且不得超过9,999.9万股。

深交所则规定，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过当次网上初始发行股数的千分之一，且不得超过999,999,500股。

投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。申购委托前，投资者应把申购款全额存入其在指定交易的证券公司开立的资金账户。

**抑制新股炒作**

此外，沪深交易所还对新股首日上市价格监控措施作出调整，以抑制新股炒作行为。其中上交所增加了新股上市首日申报价格的控制措施，同时删除新股上市首日盘中换手率达到80%时实施盘中临时停牌的规定。

深交所则将首日开盘集合竞价的有效竞价范围从发行价的900%以内调整为发行价的上下20%，并取消换手率盘中临时停牌指标；同时调整收盘集合竞价为收盘集合定价，在14:57至15:00期间实行收盘集合定价，即以14:57前最近成交价为定价，按照“时间优先”原则对买卖申报进行一次性集中撮合。

证监会周五修订并发布《证券发行与承销管理办法》，取消行政限价手段，引入主承销商自主配售机制。办法提高了网下配售比例，调整了有效报价投资者家数的限制，更多地发挥公募基金、社保基金定价作用，加强对定价和配售的市场化约束。

另据上海证券报周六报导，证监会昨日还向各保荐机构下发通知，就IPO预披露提出明确要求。目前的IPO在审企业，其提交预披露材料中财务资料的审计基准日应不早于2013年12月31日。业内人士认为，这意味着除80余家已过会企业外，剩余760家在审企业须在补充完2013年年报后，才能进入发审程序。

中国证监会上月底发布关于进一步推进新股发行体制改革的意见，其中要求建立以新股发行价为比较基准的上市首日停牌机制，加强对“炒新”行为的约束；并预计到2014年1月，约有50家企业能完成相关程序并陆续上市。 （完）

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深交所网站 www.szse.cn (发稿 张喜良; 审校 林高丽)