重温稿-中国证券：明年1月初将公布优先股发行办法--证监会官员

* 公开发行优先股，其普通股需为上证50指数成份股

* 发审委会议将按照特别程序对优先股发行进行审核

* 公开发行的优先股以市场询价方式定价，不得折价发行

* 非公开发行的优先股转让范围仅限合格投资者

路透北京12月13日 - 中国证监会市场部副主任霍达周五表示，明年1月初将公布优先股发行办法。证监会并强调，商业银行可以发行非强制分红、非累积优先股。

证监会并就优先股试点管理办法公开征求意见，其中要求，上市公司公开发行优先股，其普通股需为上证50指数成份股；或作为支付手段，以收购和吸收合并其他上市公司或回购普通股以减少注册资本为目的，可以公开发行优先股。

证监会表示，商业银行发行优先股补充资本，在四个公开发行必备条款中可以豁免以下两个：在有可分配税后利润的情况下必须向优先股股东分配股息，以及未向优先股股东足额派发股息的差额部分应当累计到下一会计年度。

证监会并透露，上市公司发行优先股的，发审委会议将按照特别程序进行审核。公开发行的优先股以市场询价或其他公开方式确定价格或票面股息率，但不得折价发行。非公开发行优先股的票面股息率不得高于最近两个会计年度的加权平均净资产收益率。

证监会还规定，上市公司非公开发行的优先股可以在证券交易所转让，转让范围仅限合格投资者。另外证监会还对新股发行规模、发行程序等方面做出了安排。