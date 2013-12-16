重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

香港个股：北京控股计划发行8亿欧元五年期担保债券，息率1.3%
路透香港4月13日 - 北京市政府旗下香港企业分支--北京控股周四称，计划发行本金总额8亿欧元五年期担保债券，息率1.3%。
以下为路透中文新闻为您整理的(12月9日-12月13日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 当周收于6.0712元，整周累计走高0.17%，周内并创出6 .0703元的汇率历史高位。周一延续上周五的凌厉涨势、两天上涨近200点后，疑似干预的大 行购汇在6.07元附近时有出现，令市场企稳整理。由于近期出口升温，结汇压力仍然较大， 后期视干预情形仍有可能小幅升值。 公开市场操作: * 中国央行公开市场当周七天和14天逆回购操作均暂停，一个半月后再现单周空窗操作 ，延续净回笼态势，因应资金面转暖，这亦表明央行在货币政策基调上暂无调整迹象。对于 未来政策是否有放松的必要，业内人士指出，新一届政府对经济增速适当降低的容忍度提高 ，将更多精力转向调结构、去杠杆，在经济增长动能尚可、社会融资规模增速依旧偏快的情 况下，货币政策放松的必要性有限。 债市: * 银行间现券当周以震荡为主。虽然财政存款即将投放增强短期流动性向好预期，但大 方向不明且临近年底交投意愿不强，减弱做多动力。在七天回购利率未能脱离阶段高位前， 现券收益率下行空间并不宜过分乐观，需要谨慎观望。 票据: * 中国票据市场转贴利率当周下探。市场人士表示，年内资金供应充足，资金利率节节 下探；部分机构选择购入票据资产以用足信贷额度，供不应求，然交投并不活络。中长期流 动性预期仍偏谨慎，会更加注意期限错配风险；不过，还是倾向于配置长久期票据资产。[C N/CPCN] 股市: * 中国股市沪综指 当周高位窄幅震荡后下落，盘中再破2,200点并下试年线(2,1 87)。沪综指本周累计下跌1.8%，终结此前连续四周涨势。市场人士表示，A股成交额连创一 个月新低，反映中央经济会议期间市场的谨慎观望情绪。多空双方在2,200点附近的相持局 面本周尚未有效打破，短线整体仍不脱震荡格局。 期市: * 上海期铜当周震荡上行，周四触及51,580元的一个月高位，完全回补了上月中旬在51 ,200附近的向下跳空缺口，年底国内企业备货需求令现货价格坚挺，不过由于美国股市回落 及市场对国内外刺激政策力度减弱的预期升温，铜价周五小幅回落。沪铜主力1402合约<SCF cv1>周五收报每吨51,160元，全周累计上涨0.49%。 * 上海期金当周呈先扬后抑格局，周初在技术性买盘和基金空头回补的提振下连续上涨 ，但美国一系列经济数据向好，再度令宽松政策提前退出的预期升温，金价重返今年6月所 及的三年低位附近，目前市场高度关注美联储下周的政策会议会否启动收缩量化宽松规模。 上海期金主力1406合约 周五收报每克244.75元，全周累计下跌0.51%。(完) (整理 曹巍浩/丁琦/李然/边竞/李宏薇; 审校 黄凯)
路透香港4月13日 - 北京市政府旗下香港企业分支--北京控股周四称，计划发行本金总额8亿欧元五年期担保债券，息率1.3%。
路透上海4月13日 - 业内人士周四透露，中国河南省上午招标的三年和七年期专项地方债，中标利率为3. 33%和3.66%，较投标区间下限分别上浮30bp和43bp(基点)；两期债的投标倍数分别为1.79倍和1.50倍。 稍早该省上午招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.34%和3.63%，较投标区间下限分别上浮31bp 和40bp(基点)；两期债的投标倍数为1.73倍和1.65倍。 上述债券均全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 93.5774 4月13日上午9:20-10:00 4月14日 7年 94
路透墨尔本4月13日 - 伦铜周四从三个月低位上升，因美国总统特朗普称美元太强导致美元下跌，且交易员在复活节长周末假期之前平仓。 0213 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，每吨报5,679美元，收复上日跌幅，上日曾跌至1月10日以来最低价位5,615美元。铜价料将录得近3%的周线跌幅，为一个多月最大跌幅。 LME周五和下周一将因复活节假期休市。 上海期交所期铜 缩减稍早跌幅，下跌1.4%至每吨45,990元人 民币(6,688美元)。 美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国， 偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅 为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑 ，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。 政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩