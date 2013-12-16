重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(12月9日-12月13日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 当周收于6.0712元，整周累计走高0.17%，周内并创出6 .0703元的汇率历史高位。周一延续上周五的凌厉涨势、两天上涨近200点后，疑似干预的大 行购汇在6.07元附近时有出现，令市场企稳整理。由于近期出口升温，结汇压力仍然较大， 后期视干预情形仍有可能小幅升值。 公开市场操作: * 中国央行公开市场当周七天和14天逆回购操作均暂停，一个半月后再现单周空窗操作 ，延续净回笼态势，因应资金面转暖，这亦表明央行在货币政策基调上暂无调整迹象。对于 未来政策是否有放松的必要，业内人士指出，新一届政府对经济增速适当降低的容忍度提高 ，将更多精力转向调结构、去杠杆，在经济增长动能尚可、社会融资规模增速依旧偏快的情 况下，货币政策放松的必要性有限。 债市: * 银行间现券当周以震荡为主。虽然财政存款即将投放增强短期流动性向好预期，但大 方向不明且临近年底交投意愿不强，减弱做多动力。在七天回购利率未能脱离阶段高位前， 现券收益率下行空间并不宜过分乐观，需要谨慎观望。 票据: * 中国票据市场转贴利率当周下探。市场人士表示，年内资金供应充足，资金利率节节 下探；部分机构选择购入票据资产以用足信贷额度，供不应求，然交投并不活络。中长期流 动性预期仍偏谨慎，会更加注意期限错配风险；不过，还是倾向于配置长久期票据资产。[C N/CPCN] 股市: * 中国股市沪综指 当周高位窄幅震荡后下落，盘中再破2,200点并下试年线(2,1 87)。沪综指本周累计下跌1.8%，终结此前连续四周涨势。市场人士表示，A股成交额连创一 个月新低，反映中央经济会议期间市场的谨慎观望情绪。多空双方在2,200点附近的相持局 面本周尚未有效打破，短线整体仍不脱震荡格局。 期市: * 上海期铜当周震荡上行，周四触及51,580元的一个月高位，完全回补了上月中旬在51 ,200附近的向下跳空缺口，年底国内企业备货需求令现货价格坚挺，不过由于美国股市回落 及市场对国内外刺激政策力度减弱的预期升温，铜价周五小幅回落。沪铜主力1402合约<SCF cv1>周五收报每吨51,160元，全周累计上涨0.49%。 * 上海期金当周呈先扬后抑格局，周初在技术性买盘和基金空头回补的提振下连续上涨 ，但美国一系列经济数据向好，再度令宽松政策提前退出的预期升温，金价重返今年6月所 及的三年低位附近，目前市场高度关注美联储下周的政策会议会否启动收缩量化宽松规模。 上海期金主力1406合约 周五收报每克244.75元，全周累计下跌0.51%。(完) (整理 曹巍浩/丁琦/李然/边竞/李宏薇; 审校 黄凯)