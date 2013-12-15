重温稿-中国证券：新三板全国扩容，挂牌公司可直接转板至证交所上市

路透上海12月14日 - 临近年终，市场期盼的中国新三板全国扩容终于成行。国务院周六发布决定明确，境内符合条件的股份公司均可申请在全国股份转让系统(俗称“新三板”)挂牌及公开转让股份；符合股票上市条件的挂牌公司，可直接转板至证券交易所上市。

中国证监会随即发布落实举措称，转板公司需在股本总额、股权分散程度、公司规范经营、财务报告真实性等方面达到相应的要求。

证监会表示，此前申请到新三板挂牌的公司仅限于北京中关村、天津滨海、上海张江、武汉东湖等四个国家级高新技术产业开发区的股份有限公司。而国务院决定发布后，扩大试点至全国的条件已经具备。

“待证监会和全国股份转让系统的相关配套规则正式发布后，凡是在境内注册的、符合挂牌条件的股份公司，均可以经主办券商推荐申请在全国股份转让系统挂牌公开转让。挂牌公司不再受高新园区的限制，不受所有制的限制，也不限于高新技术企业。”证监会表示。

国务院明确，全国股份转让系统主要为创新型、创业型、成长型中小微企业发展服务。境内符合条件的股份公司均可通过主办券商申请在全国股份转让系统挂牌，公开转让股份，进行股权融资、债权融资、资产重组等。

根据规定，新三板在准入条件上，不设财务门槛和公司规模要求，挂牌公司股东人数可以超过200人；在行政许可安排上，简化核准程序，豁免部分核准；在多层次资本市场建设上，建立转板机制。外商投资公司可以比照上市公司的相关规定申请到新三板挂牌。

全国股转系统公司市场部总监孟浩称，企业非常关心在新三板挂牌后转到证券交易所会不会有什么便利，应该说没有这个通道，“但是因为你在全国股转这样一个公开透明的市场已经进行一个充分透明的(交易)，中介机构也愿意对你进行一个选择，所以你在进入更高层次的市场的时候会更加便利。”

**不会分流A股资金**

针对新三板全国扩容后，会不会分流资金造成A股下跌的疑问，证监会表示，新三板企业普遍规模较小，融资金额少。融资方式上目前只允许定向发行，并且严格限定发行对象和人数。从前期试点情况来看，14个月内共定向发行56次，融资总额为10.96亿元人民币，公司单次融资金额平均不足2,000万元，涉及的资金量极为有限。

此外，新三板实行严格的投资者适当性管理制度，投资者主要集中于产业资本和股权投资基金，这与A股市场的投资者定位存在很大区别，不会形成同一投资群体在市场选择上的此消彼长关系。

证监会并称，此举拓宽了资本市场的服务覆盖面和渠道，企业可根据自身实际需求，自由选择在证券交易所上市或新三板挂牌，这将有利于减轻A股市场的发行上市压力，缓解A股扩容预期，“因此总体来看，试点范围扩大至全国后不会对A股市场产生资金分流效应。”

全国中小企业股份转让系统公司本月初曾表示，截止9月份，全国共有1,700多家企业准备在新三板挂牌。显示新三板全国扩容方案的出台后将会迎来一个快速扩容的阶段。