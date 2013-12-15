《综述》美国趸售物价显示通胀压力温和，或降低联储缩减刺激的可能性

* 11月生产者物价指数(PPI)较前月下跌0.1%

* 核心PPI较前月涨0.1%

* PPI同比上涨0.7%，核心PPI同比升1.3%

路透华盛顿12月13日 - 美国11月生产者物价指数(PPI)连续第三个月下降，意味着通胀压力不大，可以给予美联储时间来考虑购债举措前景。

劳工部周五称，经季节调整的PPI较前月下滑0.1%，因汽油价格继续下行趋势。10月PPI为下降0.2%。

这是去年10月以来PPI首次连续三个月出现下降，分析师原本预期11月PPI会持平。

“生产者物价没有继续上升，意味着他们不会向消费者转嫁成本，”RBS分析师Omair Sharif表示。

11月PPI较上年同期上升0.7%，高于10月0.3%的升幅。

11月扣除食品和能源的核心PPI较前月仅微升0.1%，10月为涨0.2%；11月的同比增幅由10月的1.4%下滑至1.3%。

美国公债价格小幅上升，因该数据表明未来一段时间内通胀仍将在美联储2%的目标水准以下，降低其很快撤出刺激举措的必要性。一些分析师认为，美联储可能最早在12月17-18日的政策会议上缩减刺激，不过大多数人预计会在2014年初行动。

美股温和上扬，美元指数几无变动。

尽管迹象显示经济力道增强，但鲜有迹象表明物价压力会很快上升，因就业市场仍然相当低迷。

**关注美联储动向**

一些美联储官员在考虑每月850亿美元购债计划前景时，已经提出对通胀过低的担忧。美联储密切关注的核心通胀率10月仅涨1.1%。

“有些人担心经济成长低迷可能加大令人忧心的通缩压力，”三菱东京日联银行的首席金融分析师Chris Rupkey表示。

“通胀压力持续低于(美联储)2%的目标水准可能给经济带来风险。这意味着他们可能不会停止通过低利率和量化宽松政策来刺激经济。”

据路透调查，下周公布的通胀数据料显示，11月消费者物价几乎没有增长，国内通胀到年底前料仍保持温和，即便经济成长加速。

浏览美国PPI数据图表，请点选(link.reuters.com/hak93t)

“全球经济和能源革命正在抑制多数商品的价格，很难说这种趋势会很快发生变化，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示。

上月趸售汽油价格跌0.7%，在能源指数降幅中占了近四分之三，10月下降3.8%。

趸售食品价格持平，烘焙食品价格创纪录降幅及仔鸡价格创三年来最大降幅，抵消了猪肉价格上涨的影响。(完)