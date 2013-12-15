《美股一周展望》美联储将决定2013年股市将是震撼收场还是平稳落幕

路透纽约12月13日 - 下周美国股市的走势取决于美国联邦储备理事会(美联储)。

美联储究竟是会随着美国经济前景开始变得光明而开始放慢购债刺激步伐，还是采取等待观望，从而令股市延续当前这种投资者意想不到的涨势呢？

联储在2013年的最后一次政策会议将在周三落幕。许多投资者仍预期其开始缩减每月850亿美元购债计划的时间会推迟到明年初。

但近来形势的发展暗示，联储在12月会议上采取行动的可能性起码还是存在的。这些进展情况包括：11月就业报告强于预期、美国国会达成预算协议以及最新迹象显示通胀温和。

Jensen Quality Growth Fund的投资组合经理人之一Robert McIver称，认为联储会决定现在就开始削减量化宽松规模，“或许是近期对市场影响最大的因素”。

他表示，“市场对于这种想法已经产生了非常负面的反应，”此后市场可能进入一个整理阶段。

实际上，股市本周的表现为将近四个月来最差。

美联储实施超宽松货币政策已有四年多时间，在它的帮助下，标准普尔500指数今年以来上扬了24%。为促进经济成长，美联储一直在购买公债和抵押支持债券，以维持长期利率停留在低位。

今年5月美联储主席贝南克开始暗示，可能即将削减刺激规模时，股市今年的涨势一度出现回调。

**就业市场转佳**

本周美联储决策官员的讲话倾向于暗示央行距离削减购债更近一步。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称，由于就业市场出现好转迹象，美联储可能在本月小幅削减购债计划。他是联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员。

本周路透调查中，多数经济学家预测美联储会把行动推迟到1月或者3月，但也有些人认为，联储在12月采取行动的可能性要大于一个月前。

一些股市交易员为防联储有意外之举，已采用期权(选择权)对冲可能出现的损失。

联储到底会作何决策仍然难说，其曾在9月时维持刺激规模不变，让许多投资者大跌眼镜。

标准普尔500指数今年肯定将录得2003年以来最佳年度表现，因此不管联储作出什么决定，区别可能仅在于股市是就此回落，还是继续上扬。

“下周联储决策水落石出之后，预计季节性因素将开始发挥影响，新年之前股市或会再创历史新高，”Schaeffer投资研究部分析师Ryan Detrick说。

一些分析师认为，投资者对缩减刺激一事的预期过度了，因为美联储有可能在未来几个月继续维持宽松举措。

**低利率承诺**

即便在开始谈论缩减刺激规模的时候，美联储也仍然承诺将在较长期时期内维持利率在低位，多数美联储官员预期在2015年之前不会升息。

他们表示，这意味着美联储可能在非常小心地为经济以及市场提供缓冲。

“我认为人们对于缩减刺激一事有点神经过敏。每天他们都试图寻找一些这方面的新信息，”纽约民间投资公司Safanad的投资长John Rutledge说。“我认为他们下周不会宣布任何事情，他们要是真的宣布缩减刺激规模，就会花很大力气”来安抚市场。

周四公布的路透调查中，一些股市分析师预计，最初削减的购债规模会非常小。

投资者还将侧耳倾听美联储有关低利率可能维持多长时间的说法。

分析师认为，对于美联储削减刺激的谈论实在是太多了，因此投资者几乎没有大吃一惊的可能。

“有人预期市场会产生下意识的反应，”North Star Investment Management Corp.投资长Eric Kuby说，但“事情只能说会出人意料，而绝不可能产生震撼效果。”(完)