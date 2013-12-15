全球汇市：投机客12月10日止当周缩减美元多仓--CFTC

标题新闻：泰国央行季度政策报告称货币政策必须保持“宽松”，直至经济实现更全面更强劲增长
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路透纽约12月13日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客缩减美元多仓。
12月10日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模降至191亿美元，前一周美元净多仓为198.5亿美元。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
12月10日当周 12月3日当周
多头仓位 18,085 21,290
空头仓位 147,796 154,673
净仓位 -129,711 -133,383
欧元(125,000欧元为1口)
12月10日当周 12月3日当周
多头仓位 91,669 82,230
空头仓位 75,739 72,918
净仓位 15,930 9,312
英镑(62,500英镑为1口)
12月10日当周 12月3日当周
多头仓位 71,015 73,962
空头仓位 52,586 55,593
净仓位 18,429 18,369
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
12月10日当周 12月3日当周
多头仓位 22,213 14,489
空头仓位 10,215 7,942
净仓位 11,998 6,547
加元(100,000加元为1口)
12月10日当周 12月3日当周
多头仓位 31,049 32,589
空头仓位 88,563 74,172
净仓位 -57,514 -41,583
澳元(100,000澳元为1口)
12月10日当周 12月3日当周
多头仓位 19,134 20,197
空头仓位 64,984 64,508
净仓位 -45,850 -44,311
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
12月10日当周 12月3日当周
多头仓位 13,183 13,660
空头仓位 4,630 6,021
净仓位 8,553 7,639
(完)
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“上海期胶一直在为亚洲橡胶价格设定基调，”日本大宗商品市场研究公司Commodity Intelligence总裁Masayo Kondo称。