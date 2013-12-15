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亚洲 | 2013年 12月 15日 星期日 11:36 BJT

全球汇市：投机客12月10日止当周缩减美元多仓--CFTC

路透纽约12月13日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客缩减美元多仓。

12月10日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模降至191亿美元，前一周美元净多仓为198.5亿美元。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

12月10日当周 12月3日当周

多头仓位 18,085 21,290

空头仓位 147,796 154,673

净仓位 -129,711 -133,383

欧元(125,000欧元为1口)

12月10日当周 12月3日当周

多头仓位 91,669 82,230

空头仓位 75,739 72,918

净仓位 15,930 9,312

英镑(62,500英镑为1口)

12月10日当周 12月3日当周

多头仓位 71,015 73,962

空头仓位 52,586 55,593

净仓位 18,429 18,369

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

12月10日当周 12月3日当周

多头仓位 22,213 14,489

空头仓位 10,215 7,942

净仓位 11,998 6,547

加元(100,000加元为1口)

12月10日当周 12月3日当周

多头仓位 31,049 32,589

空头仓位 88,563 74,172

净仓位 -57,514 -41,583

澳元(100,000澳元为1口)

12月10日当周 12月3日当周

多头仓位 19,134 20,197

空头仓位 64,984 64,508

净仓位 -45,850 -44,311

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

12月10日当周 12月3日当周

多头仓位 13,183 13,660

空头仓位 4,630 6,021

净仓位 8,553 7,639

(完)

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