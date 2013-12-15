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市场报道 | 2013年 12月 15日 星期日 11:37 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货12月10日持仓报告(表)

路透12月13日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年12月10日日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(641,333口)

241,719 68,345 97,564 244,716 388,720 583,999 554,629 57,334 86,704

较12月03日变动(未平仓合约：增加23,381口)

13,115 -713 -1,479 11,634 26,187 23,270 23,995 111 -614

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.7 10.7 15.2 38.2 60.6 91.1 86.5 8.9 13.5

各类交易商数量(总计为526家)

165 132 144 127 192 371 408 (完)

(编译 李爽 审校 郑茵)
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