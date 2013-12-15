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市场报道 | 2013年 12月 15日 星期日 11:38 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货12月10日持仓报告(表)

路透12月13日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年12月10日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,199,525口)

314,147 394,706 165,307 586,692 417,721 1066146 977,734 133,379 221,791

较12月03日变动(未平仓合约：增加489口)

-803 -19,666 3,048 -499 20,032 1,746 3,414 -1,257 -2,925

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

26.2 32.9 13.8 48.9 34.8 88.9 81.5 11.1 18.5

各类交易商数量(总计为697家)

128 187 154 239 279 470 543 (完)

(编译 李爽 审校 郑茵)
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