CFTC报告：NYMEX原油期货12月10日持仓报告(表)

《台湾利率预测》4月短票利率料在0.36-0.39%，外资若未汇出仍偏宽松

路透台北4月7日 - 在缺乏明显紧缩因素，且台湾央行维持适度宽松环境下，资调人士认为，外资若未大 举汇出，市场资金仍将相当宽裕，4月提存期短票利率中值料落在0.36-0.39%。 路透周五访谈六家金融机构，包含三家票券公司、三家银行；大区间则在0.34-0.40%。 4月提存期宽松因素有：央行定存单到期共约4兆(万亿)8,408.3亿台币；公债到期还本与付息合计达57.51 875亿台币；国库券还本付息共900亿台币。 紧缩因素方面，4月提存期有央行发行一年期定存单、两年期定存单，金额各为1,600亿台币、300亿台币 ；财政部发行106/5期五年期公债，金额暂订250亿台币。 以下是货币市场人士观点整理： --市场普遍预期4月因缺乏明显紧缩因素影响，且两大龙头银行均供应市场资金，在季底效应本就不明显 ，央行又维持适度宽松环境下，4月短票利率料维持偏低水准。 --美联储释出年底将开始缩减资产负债表讯息，但应是中