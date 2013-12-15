CFTC报告：NYMEX原油期货12月10日持仓报告(表)

《路透晚报》--4月7日日间新闻摘要（中港台）
新华社报导，中美两国元首在美国的会唔深入、友好，双方高度评价中美关系取得的历史性进展，同意在新起点上推动中美关系取得更大发展，更好惠及两国人民和各国人民。
路透12月13日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年12月10日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,661,416口)
460,410 111,407 550,019 571,251 920,974 1581680 1582400 79,736 79,016
较12月03日变动(未平仓合约：增加15,730口)
2,865 -25,290 31,273 -17,513 7,466 16,625 13,449 -895 2,281
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
27.7 6.7 33.1 34.4 55.4 95.2 95.2 4.8 4.8
各类交易商数量(总计为307家)
115 69 138 85 98 270 253 (完) (编译 李爽 审校 郑茵)
新华社报导，中美两国元首在美国的会唔深入、友好，双方高度评价中美关系取得的历史性进展，同意在新起点上推动中美关系取得更大发展，更好惠及两国人民和各国人民。
路透台北4月7日 - 在缺乏明显紧缩因素，且台湾央行维持适度宽松环境下，资调人士认为，外资若未大 举汇出，市场资金仍将相当宽裕，4月提存期短票利率中值料落在0.36-0.39%。 路透周五访谈六家金融机构，包含三家票券公司、三家银行；大区间则在0.34-0.40%。 4月提存期宽松因素有：央行定存单到期共约4兆(万亿)8,408.3亿台币；公债到期还本与付息合计达57.51 875亿台币；国库券还本付息共900亿台币。 紧缩因素方面，4月提存期有央行发行一年期定存单、两年期定存单，金额各为1,600亿台币、300亿台币 ；财政部发行106/5期五年期公债，金额暂订250亿台币。 以下是货币市场人士观点整理： --市场普遍预期4月因缺乏明显紧缩因素影响，且两大龙头银行均供应市场资金，在季底效应本就不明显 ，央行又维持适度宽松环境下，4月短票利率料维持偏低水准。 --美联储释出年底将开始缩减资产负债表讯息，但应是中
路透上海4月7日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本金 投资集团 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *达州投资公司 6 10 4/6簿记建档 6.50% 上限7.00% AA 1.90 第3-10年末还10-15%本金