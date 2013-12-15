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市场报道 | 2013年 12月 15日 星期日 11:39 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货12月10日持仓报告(表)

路透12月13日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年12月10日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,661,416口)

460,410 111,407 550,019 571,251 920,974 1581680 1582400 79,736 79,016

较12月03日变动(未平仓合约：增加15,730口)

2,865 -25,290 31,273 -17,513 7,466 16,625 13,449 -895 2,281

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.7 6.7 33.1 34.4 55.4 95.2 95.2 4.8 4.8

各类交易商数量(总计为307家)

115 69 138 85 98 270 253 (完) (编译 李爽 审校 郑茵)
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