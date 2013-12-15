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市场报道 | 2013年 12月 15日 星期日 11:40 BJT

CFTC报告：COMEX期金12月10日持仓报告(表)

路透12月13日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年12月10日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告，每口以100盎司计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(377,313口)

133,866 107,486 22,627 183,319 212,281 339,812 342,394 37,501 34,919

较12月03日变动(未平仓合约：减少9,123口)

-680 -4,369 -1,464 -6,773 -110 -8,917 -5,943 -206 -3,180

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.5 28.5 6.0 48.6 56.3 90.1 90.7 9.9 9.3

各类交易商数量(总计为280家)

98 91 65 58 59 192 188 (完)

(编译 李爽 审校 郑茵)
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