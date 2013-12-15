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市场报道 | 2013年 12月 15日 星期日 11:41 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货12月10日持仓报告(表)

路透12月13日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2013年12月10日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(160,936口)

53,077 35,797 11,189 85,348 100,038 149,614 147,024 11,322 13,912

较12月03日变动(未平仓合约：增加3,969口)

4,789 -4,773 336 -1,980 9,863 3,145 5,426 824 -1,457

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

33.0 22.2 7.0 53.0 62.2 93.0 91.4 7.0 8.6

各类交易商数量(总计为236家)

81 67 51 56 65 165 163 (完)

(编译 李爽 审校 郑茵)
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