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市场报道 | 2013年 12月 15日 星期日 11:42 BJT

CFTC报告：COMEX期铜12月10日持仓报告(表)

路透12月13日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2013年12月10日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(159,552口)

44,375 57,508 10,601 84,272 66,965 139,248 135,074 20,304 24,478

较12月03日变动(未平仓合约：减少490口)

1,346 -12,872 -413 -2,207 11,708 -1,274 -1,577 784 1,087

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.8 36.0 6.6 52.8 42.0 87.3 84.7 12.7 15.3

各类交易商数量(总计为234家)

60 98 44 52 57 134 182 (完) (编译 李爽 审校 郑茵)
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