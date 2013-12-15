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市场报道 | 2013年 12月 15日 星期日 11:43 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货12月10日持仓报告(表)

路透12月13日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2013年12月10日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(388,309口)

122,951 185,251 57,417 179,619 97,165 359,987 339,833 28,322 48,476

较12月03日变动(未平仓合约：增加1,633口)

-6,032 2,059 3,112 3,689 -5,691 769 -520 864 2,153

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.7 47.7 14.8 46.3 25.0 92.7 87.5 7.3 12.5

各类交易商数量(总计为365家)

94 140 89 88 96 236 284 (完)

(编译 李爽 审校 郑茵)
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