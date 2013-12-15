欧洲个股：贝莱德将Telecom Italia持股增加一倍，或影响股东大会结果

路透米兰12月14日 - 全球最大基金管理公司贝莱德 已成为意大利电讯公司Telecom Italia 的第二大股东，有可能在驱逐公司董事会的投票中起到关键作用。

根据美国证券交易委员会(SEC)的文件，贝莱德在11月底对Telecom Italia的持股比例增至10.1%，10月时为5.1%。

贝莱德10月报告中曾表示，其决定投资意大利电信公司的原因在于“估值非常有吸引力”。

贝莱德此次增持股份有可能打破定于12月20日召开的股东大会上的平衡，该次会议将讨论公司董事会的未来。由于被投诉存在利益冲突以及可能出售旗下巴西业务，公司董事会前途未卜。

不过，这家美国投资者将代表多少股东还不清楚，因为其所持股份分散在多家基金的手中。

一位消息人士称，意大利市场监管机构Consob并未获知贝莱德近期的投资事宜。

该消息人士称，Consob要求贝莱德向市场明示其目前对Telecom Italia的持股以及是否打算在股东大会上代表这部分股东。消息人士补充说，监管机构可能会以这部分持股未经公布为由剔除其投票权。

消息人士说，贝莱德需要在周一股市开始交易前回答上述问题。

贝莱德在伦敦的一位发言人拒绝就事情进展置评。

Telecom Italia的董事会目前为一家名叫Telco的投资载体所控制，该投资载体由西班牙Telefonica 和意大利投资者Generali 、Mediobanca 以及Intesa Sanpaolo 所拥有。

颇有影响力的商业人士Marco Fossati持有Telecom Italia的5%股权，他与较小股东ASATI都在寻求罢黜董事会，称董事会只关心Telefonica等核心股东的利益。(完)