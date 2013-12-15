欧洲个股：贝莱德将Telecom Italia持股增加一倍，或影响股东大会结果

标题新闻：希腊与欧元区债权人就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件--欧元集团主席迪塞尔布洛姆
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路透米兰12月14日 - 全球最大基金管理公司贝莱德 已成为意大利电讯公司Telecom Italia 的第二大股东，有可能在驱逐公司董事会的投票中起到关键作用。
根据美国证券交易委员会(SEC)的文件，贝莱德在11月底对Telecom Italia的持股比例增至10.1%，10月时为5.1%。
贝莱德10月报告中曾表示，其决定投资意大利电信公司的原因在于“估值非常有吸引力”。
贝莱德此次增持股份有可能打破定于12月20日召开的股东大会上的平衡，该次会议将讨论公司董事会的未来。由于被投诉存在利益冲突以及可能出售旗下巴西业务，公司董事会前途未卜。
不过，这家美国投资者将代表多少股东还不清楚，因为其所持股份分散在多家基金的手中。
一位消息人士称，意大利市场监管机构Consob并未获知贝莱德近期的投资事宜。
该消息人士称，Consob要求贝莱德向市场明示其目前对Telecom Italia的持股以及是否打算在股东大会上代表这部分股东。消息人士补充说，监管机构可能会以这部分持股未经公布为由剔除其投票权。
消息人士说，贝莱德需要在周一股市开始交易前回答上述问题。
贝莱德在伦敦的一位发言人拒绝就事情进展置评。
Telecom Italia的董事会目前为一家名叫Telco的投资载体所控制，该投资载体由西班牙Telefonica 和意大利投资者Generali 、Mediobanca 以及Intesa Sanpaolo 所拥有。
颇有影响力的商业人士Marco Fossati持有Telecom Italia的5%股权，他与较小股东ASATI都在寻求罢黜董事会，称董事会只关心Telefonica等核心股东的利益。(完)
(编译 郑茵 审校 李爽)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f